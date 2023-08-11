«РИА Новости» узнало о взятии штурмом важного пункта ВСУ у Марьинки

«РИА Новости»: российские войска взяли под контроль важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

Российские военные штурмом взяли важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Марьинки в ДНР — Красногоровский вентиляционный ствол шахты «Трудовская». Об этом «РИА Новости» рассказал доброволец с позывным «Шахтер».

«Подразделениями 5-й бригады был произведен штурм Красногоровского шахтного вентиляционного ствола. Данный опорный пункт находится на окраине Красногоровки. <...> По итогам штурма наши бойцы закрепились на стратегически важной точке», — рассказал военный.

Марьинка находится примерно в 30 км к юго-западу от Донецка. В середине мая Пушилин заявлял, что ситуация на марьинском направлении осложнилась из-за переброски резервов ВСУ.

21 июня Пушилин рассказал, что российские войска взяли под контроль укрепрайон под названием «Зверинец» на марьинском направлении. По его словам, в этом участвовали как чеченские, так и другие подразделения. «Это прям мешало. Там укрепрайон достаточно серьезный, мы уже с разных сторон к нему подходили», — отметил Пушилин.

О скором взятии Марьинки под полный контроль говорил глава Чечни Рамзан Кадыров. 1 июня командир отряда «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что российские военные контролируют 70% города.