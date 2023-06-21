Пушилин заявил о контроле России над укрепрайоном «Зверинец» в ДНР

Фото: Никита Цицаги / Global Look Press

Российские войска взяли под контроль укрепрайон «Зверинец» на марьинском направлении. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«По Марьинскому направлению — там и чеченские, и другие подразделения немаловажную позицию заняли и освободили так называемый «Зверинец». Это прям мешало. Там укрепрайон достаточно серьезный, мы уже с разных сторон к нему подходили», — сказал он.

По его словам, почти по всей линии боевого соприкосновения остаются горячие точки, в период с 4 по 6 июня были две «очень серьезные» атаки ВСУ. «Ситуация была непростая, наши ребята даже на какой-то момент попали в окружение», — рассказал Пушилин.

Марьинка находится примерно в 30 км к юго-западу от Донецка. В середине мая Пушилин говорил, что ситуация на марьинском направлении осложнилась из-за переброски резервов ВСУ.

31 мая Кадыров сообщил об отправке чеченского спецназа «Ахмат» в район Марьинки. На следующий день командир отряда Апты Алаудинов сказал, что российские военные контролируют около 70% города.

После дополнительной переброски чеченских подразделений в Марьинку установление контроля над городом не затянется, заявил Пушилин 9 июня. О скором взятии под полный контроль Марьинки говорил и глава Чечни Рамзан Кадыров.