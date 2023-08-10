Военная операция на Украине , 0 Поделиться Поделиться

МАГАТЭ не увидело угрозу для ЗАЭС в перехваченном у Энергодара дроне

МАГАТЭ: перехваченный у Энергодара дрон не угрожал ни ЗАЭС, ни соседней ТЭЦ