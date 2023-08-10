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МАГАТЭ не увидело угрозу для ЗАЭС в перехваченном у Энергодара дроне

МАГАТЭ: перехваченный у Энергодара дрон не угрожал ни ЗАЭС, ни соседней ТЭЦ
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Военная операция на Украине

Перехваченный рядом с Энергодаром 9 августа беспилотник не угрожал ни Запорожской АЭС, ни соседней ТЭЦ, ни самому городу, говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Никакого воздействия на безопасность ЗАЭС не было, и эксперты МАГАТЭ подтвердили, что ничего на станции не слышали и не видели», — заявили в агентстве.

О том, что в Энергодаре перехватили беспилотник, сообщал РБК член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, дрон был украинским и начинен взрывчаткой. «Был подавлен, посажен, нес взрывчатку, это переделанный коммерческий дрон, шел в сторону атомной станции. Куда он должен был упасть — пока непонятно», — рассказал Рогов.

Как уточнил собеседник «РИА Новости» в силовых структурах, дрон направлялся в сторону хранилища отработанного ядерного топлива на ЗАЭС.

Эксперты МАГАТЭ находятся на ЗАЭС с сентября 2022 года.

Запорожская атомная электростанция находится под российским контролем. В начале июля советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что украинские военные могут нанести ракетные удары по хранилищам радиоактивных материалов на станции, попытаться захватить ее и поднять вопрос о признании России ядерным террористом. При этом он заверил, что ядерные блоки находятся «в стопроцентной безопасности».

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Украина и Россия регулярно обвиняют друг друга в намерениях совершить теракт на электростанции. При этом и Киев, и Москва отрицают подобные планы. ООН призвала обе стороны конфликта воздержаться от действий, которые могут усилить напряженность в районе станции.

МАГАТЭ не увидело угрозу для ЗАЭС в перехваченном у Энергодара дроне
МАГАТЭ не увидело угрозу для ЗАЭС в перехваченном у Энергодара дроне

Теги
Запорожская АЭС беспилотники МАГАТЭ Энергодар
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