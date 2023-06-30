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В ООН ответили на письмо об отсутствии у России планов взорвать ЗАЭС

ООН после письма Небензи посоветовала Москве и Киеву воздержаться от угрожающих ЗАЭС шагов
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Стороны конфликта на Украине должны избегать любых действий, которые могут увеличить напряженность вокруг Запорожской АЭС. Так зампредставителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировал распространенное Россией в Совбезе письмо на эту тему. Брифинг Хака транслировался на YouTube-канале международной организации.

В письме, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, говорилось об отсутствии у Москвы намерений взорвать АЭС. Дипломат призвал генсекретаря ООН Антониу Гутерриша и международное сообщество «повлиять на Киев, заставив его воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от Службы безопасности Украины (СБУ) данные об изучении российскими властями сценария «террористического акта с выбросом радиации» на АЭС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление ложью, а советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа предположил, что это Киев готовит «что-то достаточно страшное».

Самая большая в Европе АЭС перешла под контроль российских войск в первые дни военной операции на Украине, а в прошлом сентябре большая часть Запорожской области вошла в состав России. После этого станцию приняли в государственную собственность. Все реакторы остановлены, на станции хранятся десятки тонн радиоактивного материала.

После начала конфликта Москва и Киев многократно обвиняли друг друга в обстрелах ЗАЭС. На станции постоянно находятся инспекторы МАГАТЭ.

Теги
Запорожская АЭС ООН Василий Небензя МАГАТЭ
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