Рогов сообщил о перехвате украинского дрона в районе Запорожской АЭС

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В Энергодаре перехватили украинский дрон со взрывчаткой, сообщил РБК председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Был подавлен, посажен, нес взрывчатку, это переделанный коммерческий дрон, шел в сторону атомной станции. Куда он должен был упасть — пока непонятно. Взрывотехники работают, специалисты разбираются», — сказал он.

Собеседник «РИА Новости» в силовых структурах утверждает, что беспилотник летел в сторону хранилища отработанного ядерного топлива на ЗАЭС.

Запорожская АЭС находится под контролем России. В начале июля советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что украинские военные могут нанести ракетные удары по хранилищам радиоактивных материалов на станции, попытаться захватить ее и поднять вопрос о признании России ядерным террористом. При этом он заверил, что ядерные блоки находятся «в стопроцентной безопасности».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что обстановка у ЗАЭС напряженная. Он заявил об угрозе диверсии со стороны Украины и предупредил о катастрофических последствиях. Песков подчеркивал, что принимаются все необходимые меры для безопасности станции.

Украинская и российская стороны неоднократно обвиняли друг друга в намерениях совершить теракт на ЗАЭС. И Киев, и Москва отрицали, что планируют атаковать станцию. ООН призвала обе стороны конфликта воздержаться от действий, которые могут усилить напряженность в районе АЭС.