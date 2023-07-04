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В «Росэнергоатоме» допустили удар Киева по хранилищам Запорожской АЭС

Советник «Росэнергоатома» Карчаа: ВСУ могут нанести удары по хранилищам Запорожской АЭС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Украинские военные могут нанести ракетные удары по хранилищам радиоактивных материалов на Запорожской АЭС, попытаться захватить станцию и поднять вопрос о признании России ядерным террористом. Об этом заявил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в эфире «Соловьев Live».

Он выразил уверенность, что ядерные блоки находятся в «стопроцентной безопасности» и что ВСУ определенно «не смогут туда залезть».

«Они (украинские войска. — РБК) могут нарушить систему охлаждения ударами ракет <...> Да, это опасно, но опять же я думаю, что мы сумеем ситуацию вытащить, хотя это будет сложно», — сказал Карчаа.

Накануне он сообщил, что западные страны могут организовать специальную операцию на ЗАЭС, которая бы привела к ядерному инциденту и создала бы правовой «шлюз» для легализации участия НАТО в конфликте на Украине.

По его словам, Запад формирует образ России как страны, способной совершить акт ядерного терроризма, который могут определить как угрозу для мирового сообщества. «В этот раз они не имитируют угрозу, они ее намерены реализовать», — добавил он.

Советник главы «Росэнергоатома» также отметил возросшую активность ВСУ на участке линии фронта в районе расположения ЗАЭС.

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В конце июня официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что Киев сообщил об установке дополнительных устройств для измерения радиации, а в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня заявил, что получил от СБУ данные, что Москва изучает сценарий «террористического акта с выбросом радиации» на АЭС. В Кремле опровергли эту информацию. Карчаа предположил, что именно Киев готовится к атаке.

Теги
Росэнергоатом ВСУ Запорожская АЭС
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