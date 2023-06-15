МАГАТЭ вдвое увеличит количество инспекторов на Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС действует с сентября 2022 года. По словам советника гендиректора «Росэнергоатома» Рената Карчаа, количество инспекторов организации на станции увеличат вдвое — до четырех человек

Эксперты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции (Фото: Sergei Ilnitsky / EPA / ТАСС)

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС будет увеличена вдвое, до четырех человек. Об этом сообщил ТАСС советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Сейчас двое, а останется четыре человека», — сказал Карчаа, отвечая на вопрос о числе инспекторов МАГАТЭ, которые продолжат работать на станции.

При этом Карчаа отметил, что не видит практического смысла в расширении миссии. «Сложно понять связь между количеством инспекторов и обеспечением ядерной безопасности», — указал он.

Запорожская АЭС работает с 1984 года, в ее структуре шесть энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 мощностью по 1 ГВт каждый, считается крупнейшей станцией в Европе. До начала боевых действий ЗАЭС была способна генерировать около 40 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно, или пятую часть общегодового производства электроэнергии на Украине. В сентябре 2022 года Запорожская область, где расположена станция, наряду с ДНР, ЛНР и Херсонской областью была включена в состав России. АЭС приняли в государственную собственность. Все реакторы станции остановлены, однако на ней по-прежнему находятся десятки тонн радиоактивного материала.

С начала конфликта Москва и Киев обвиняли друг друга в обстрелах станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призывал создать вокруг АЭС зону безопасности, но соглашения достичь не удалось. Вместо нее агентство предложило сосредоточиться на том, каких действий вокруг атомной электростанции нужно избегать: она не должна подвергаться атакам ни при каких обстоятельствах, а также использоваться для нанесения ударов.

В начале сентября на атомную станцию приехали эксперты МАГАТЭ. По приезде они провели первичную оценку и понаблюдали за работой персонала ЗАЭС. Гросси отмечал, что сотрудники очень профессионально выполняют работу, несмотря на сложные обстоятельства. С того же времени на ЗАЭС постоянно присутствовали инспектора от организации.

После разрушения плотины Каховской ГЭС в начале июня Гросси заявил, что уровень Каховского водохранилища, используемого для подачи воды на АЭС для охлаждения, значительно снизился. По его словам, уровень воды снижается со скоростью около 5 см/ч. «Если уровень воды упадет ниже 12,7 м, то перекачивать ее больше нельзя», — подчеркивал глава МАГАТЭ.

В то же время представитель Запорожской АЭС в разговоре с РБК заявил, что уровень воды не изменился и составляет 16,67 м. Он добавил, что по, оценкам МАГАТЭ, на данный момент рисков для безопасности станции нет, поскольку существуют альтернативные источники водоснабжения, в том числе пруд-охладитель, воды из которого должно хватить для охлаждения на несколько месяцев.

Москва и Киев обвинили друг друга в подрыве Каховской ГЭС. Гросси планирует лично оценить ситуацию на Запорожской АЭС после разрушения ГЭС. Reuters писал, что его визит состоится 15 июня.