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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о переходе на «более выгодные позиции» под Харьковом

Минобороны России заявило о переходе на более выгодные позиции у Ольшаны под Харьковом
Сюжет
Военная операция на Украине
Российское Минобороны отчиталось о «наступательных действиях на широком фронте», во время которых близ Ольшаны были заняты выгодные позиции. В Донбассе нанесен удар по пункту управления группировки ВСУ «Хортица»
Фото: Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС

Штурмовые отряды Западной группировки войск России на купянском направлении заняли «более выгодные позиции» близ села Ольшана в Харьковской области, сообщило Минобороны.

Министерство отметило, что это произошло в ходе «наступательных действий на широком фронте».

На донецком направлении российскими войсками отражены 18 атак штурмовых групп, на южнодонецком направлении — три атаки, на краснолиманском направлении — три атаки. На запорожском направлении нанесены удары по подразделениям 44-й артиллерийской, 46-й, 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ неподалеку от населенных пунктов Загорное, Орехов, Малая Токмачка и Новоселовка.

«В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики поражен передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск «Хортица», — добавили в министерстве.

Власти Украины в 2016 году переименовали город Красноармейск в Покровск. Президент Владимир Зеленский сообщал 7 августа о двух ракетных ударах по Покровску, а также попадании в жилой дом. Глава областной администрации Павел Кириленко сообщил, что повреждения получили девяти- и пятиэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиница, магазины и административные здания. Власти сообщали о 88 пострадавших и семи погибших. Минобороны России настаивает, что наносит удары лишь по объектам военной инфраструктуры.

По сведениям Москвы, за все время военной операции уничтожены 458 украинских самолетов, 245 вертолетов, 11,18 тыс. танков и иных бронемашин, 5,5 тыс. беспилотников, 428 ЗРК, 5,8 тыс. орудий полевой артиллерии.

Теги
Минобороны Харьковская область
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