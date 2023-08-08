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Переворот в Нигере ,  
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AFP узнало об окне для переговоров перед интервенцией ЭКОВАС в Нигер

AFP: страны ЭКОВАС не планируют начинать операцию по интервенции в Нигер в ближайшее время
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Переворот в Нигере
Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters
Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не планируют начинать интервенцию в Нигер в ближайшее время, передает AFP со ссылкой на источник, близкий к организации.

Интервенция «на данном этапе не предусматривается», поэтому путь к диалогу еще остается открытым, сказал собеседник агентства.

О том, что страны сообщества отложили военное вмешательство в Нигер, ранее писала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного командира одной из стран ЭКОВАС. Странам организации «нужно наращивать численность подразделений, прежде чем принимать участие в такой военной акции», говорил он.

ЭКОВАС — это региональный союз 15 государств Западной Африки. В него входят Бенин, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Буркина-Фасо, Гвинея и Мали (членство последних трех приостановлено после произошедших в этих странах военных переворотов).

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Группа военных из президентской гвардии (позже к ним присоединилось командование вооруженных сил страны) захватила президента Мохамеда Базума. Новым главой государства объявил себя начальник президентской гвардии Абдурахман Чиани.

4 августа главы оборонных ведомств стран Западной Африки согласовали план интервенции в Нигер. ЭКОВАС ввел против Нигера санкции и дал повстанцам неделю на возвращение власти свергнутому президенту Мохамеду Базуму. В противном случае страны сообщества обещали принять «все меры, необходимые для восстановления конституционного порядка» в республике, включая силовое вмешательство. 6 августа отпущенная неделя истекла.

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Как отмечал France 24, не все страны ЭКОВАС поддерживают планы военного вмешательства в дела Нигера. Например, против выступил сенат Нигерии. Мали и Буркина-Фасо, в которых ранее прошли перевороты, также не поддерживают инициативу. Власти обеих страны заявили, что расценят интервенцию в Нигер как объявление войны.

По информации RFI, страны Западной Африки планировали отправить в Нигер контингент численностью 25 тыс. человек, причем больше всего солдат должна была предоставить Нигерия.

В российском МИДе и в Кремле отмечали, что вмешательство в дела Нигера в сложившейся ситуации будет контрпродуктивным и бесполезным. Москва выступает «за скорейшее возвращение ситуации в конституционное русло без ущерба, без угрозы, главное, для человеческих жизней», говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Теги
Нигер интервенция Африка ЭКОВАС
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