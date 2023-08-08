Захарова сравнила поездку Нуланд в Нигер с раздачей булочек на Майдане в 2014 году

Захарова сравнила поездку Нуланд в Нигер с «печеньками» на Майдане

Виктория Нуланд (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Поездка исполняющего обязанности первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Нигер напоминает ее посещение Майдана в Киеве в 2013 году, но с противоположным результатом.

Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Нуланд посетила Нигер 7 августа 2023 года. Там она провела «предельно откровенные и временами довольно трудные» переговоры с представителями мятежников, объявивших о свержении президента Мохамеда Базума.



Представитель Госдепа США встретилась с назначенным хунтой главой генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму и тремя поддерживающими его полковниками. Переговоры продлились два часа. Со слов Нуланд, Вашингтон предлагал способы восстановить демократический порядок в стране, но мятежники «не проявили особого интереса».

Встретиться со свергнутым президентом ей не дали.

До назначения заместителем госсекретаря Нуланд с сентября 2013 года по январь 2017-го занимала должность помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. В частности, она запомнилась тем, что во время протестов в Киеве зимой 2014 года приехала на Майдан и раздавала митингующим печенье и хлеб.

Москва считает события на Майдане в 2013 году государственным переворотом, который произошел при поддержке США.