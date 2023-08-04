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Кремль не увидел пользы во вмешательстве США в дела Нигера

Песков: внешнее вмешательство вряд ли изменит ситуацию в Нигере к лучшему
Фото: Balima Boureima / Reuters
Фото: Balima Boureima / Reuters

Внешние силы, далекие от региона, вряд ли смогут изменить ситуацию в Нигере к лучшему, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на просьбу прокомментировать обращение президента Нигера к США за помощью.

«Вряд ли вмешательство каких-то внерегиональных сил способно изменить ситуацию к лучшему. Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию, обеспокоены той напряженностью, которая возникает сейчас в регионе. Мы по-прежнему выступаем за скорейшее возвращение ситуации в конституционное русло без ущерба, без угрозы, главное, для человеческих жизней», — ответил представитель Кремля.

Ранее свергнутый группой военных в конце июля президент Нигера Мохамед Базум в колонке для The Washington Post обратился к США и международному сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.

Базум отметил, что за время его президентства ситуация с безопасностью в Нигере улучшилась, чему способствовали в том числе партнерские отношения с США и Европой, против чего выступают пришедшие к власти военные.

«Борьба за наши общие ценности, включая демократический плюрализм и уважение верховенства закона, — единственный способ добиться устойчивого прогресса в борьбе с бедностью и терроризмом», — написал он.

Теги
Нигер Дмитрий Песков США вмешательство
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