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В правящей партии Японии призвали США и Тайвань к «готовности сражаться»

Зампред правящей партии Японии Таро Асо призвал США и Тайвань к «готовности сражаться»
Фото: Annabelle Chih / Getty Images
Фото: Annabelle Chih / Getty Images

Япония, США и Тайвань должны быть готовы «сражаться» и задействовать «мощные силы сдерживания» в случае возникновения чрезвычайной ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил зампред правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ), экс-премьер страны Таро Асо, выступая с речью в Тайбэе, передает Reuters.

Сдерживание, по словам Асо, необходимо, чтобы предотвратить войну в регионе, в том числе в Тайваньском проливе. Его суть заключается в том числе в передаче партнерам сигнала, что государства готовы использовать силы сдерживания, если возникнет необходимость, пояснил экс-премьер.

«Никогда не было времени, когда страны-единомышленники, такие как Япония, Тайвань и Соединенные Штаты, были готовы использовать мощные силы сдерживания и сражаться так сильно, как сейчас», — сказал Асо.

Страны готовы использовать силы сдерживания при чрезвычайных обстоятельствах, в том числе для защиты Тайваня и для обеспечения стабильности в Тайваньском проливе, добавил бывший японский премьер. Обстановка вокруг острова, по его словам, «меняется с мирного времени на чрезвычайное».

Обстановка вокруг Тайваня обострилась в августе прошлого года после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, который считает Тайвань своей провинцией, счел это вмешательством во внутренние дела. Пекин нарастил военную активность возле острова и начал регулярно поводить учения в этом районе.

В 2023 году китайские власти намерены «продвигать процесс мирного воссоединения» с островом, заявляли в Пекине. В марте председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал это целью «всех китайских сыновей и дочерей». До этого он говорил о решимости Пекина противостоять «сепаратистской деятельности» Тайбэя.

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Вашингтон признает суверенитет Китая над Тайванем. При этом американские власти неоднократно предупреждали, что, если Пекин решится вернуть контроль над островом силой, США вмешаются в конфликт для его защиты.

США и Япония более года работают над планом действий на случай вооруженного конфликта, если Китай попытается захватить Тайвань, писала в июле The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Вашингтон призвал Токио рассмотреть возможность участия в нем, например в «охоте за китайскими подводными лодками» близ острова, но пока не добился от японской стороны каких-либо обязательств, сказали изданию собеседники.

Также, по их словам, стороны обсуждали маршруты снабжения, места установки ракет и планы эвакуации беженцев. Японская сторона готова в случае необходимости поддержать американских военных, предоставив им топливо и другие материалы, говорили газете источники.

Теги
Япония Тайвань США Таро Асо
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