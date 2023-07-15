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WSJ сообщила о плане США вовлечь Японию в конфликт из-за Тайваня

WSJ: США и Япония разрабатывают план на случай вторжения Китая на Тайвань
США разработали несколько сценариев ответа на действия Китая в случае вторжения на Тайвань. Для противодействия Пекину Вашингтону понадобится помощь Японии, но Токио пока не стремится давать каких-либо обещаний
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

США и Япония более года работают над планом действий на случай вооруженного конфликта, если Китай попытается захватить Тайвань, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Вашингтон призвал Токио рассмотреть возможность участия в нем, например в «охоте за китайскими подводными лодками» близ острова, но пока не добился от японской стороны каких-либо обязательств.

США ждут от Японии «большей ясности». Стороны обсуждают такие вопросы, как маршруты снабжения, места установки ракет и планы эвакуации беженцев. По словам источников, Япония готова в случае необходимости поддержать американских военных, предоставив им топливо и другие материалы.

Представитель Пентагона сообщил газете, что США и Япония привержены приверженность миру в Тайваньском проливе и Вашингтон приветствует интерес Токио к «расширению своей роли, миссий и возможностей». Это усилит сдерживание». На вопрос о том, действительно ли стороны готовят план на случай конфликта, представитель правительства Японии ответил, что у стран есть «совместные планы обороны», но не привел подробностей.

Президент США Джо Байден ранее не раз говорил, что Соединенные Штаты вмешаются в случае нападения Пекина на Тайвань, хотя Вашингтон и придерживается принципа «одного Китая». WSJ отмечает, что в этом случае страна может задействовать американские военные базы в Японии, для чего необходимо получить одобрение Токио (в соответствии с договором о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между двумя странами от 1960 года). В этом случае японская сторона окажется под давлением: отказ поставил бы под угрозу безопасность Токио, в то же время японские власти избегают обсуждений возможного участия страны в конфликте из-за Тайваня.

Отказ Японии от права на ведение войны закреплен в ст. 9 Конституции страны. Однако в 2015 году власти приняли закон, который разрешает Силам самообороны участвовать в военных действиях за рубежом для защиты дружественных государств.

В этом году американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) разработал несколько сценариев ответа на действия Пекина, если тот решится захватить Тайвань. Аналитики пришли к выводу, что США смогут успешно противостоять вторжению при поддержке Японии и Австралии. Большинство вариантов предусматривают, что Токио присоединится к военным действиям, если Китай атакует базы США на японской территории. В то же время, говорят опрошенные WSJ аналитики, нет никаких гарантий, что Япония поступит именно так из-за риска еще большей эскалации — вовлечения в конфликт КНДР и России либо применения Пекином ядерного оружия.

«Если спросить, готовы ли японцы рисковать своей жизнью, чтобы защитить Тайвань, я думаю, что 90% ответят «нет», — считает Сатору Мори, профессор политологии в токийском Университете Кэйо.

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Китай считает Тайвань собственной провинцией. США признают суверенитет КНР над Тайванем, но предупреждают, что, если Пекин решится силой взять остров под контроль, Вашингтон помешает этому и попытается защитить Тайбэй. С 1979 года в США действует закон, согласно которому страна может поставлять оружие в случае внешних угроз безопасности Тайваня.

Китай после визита на Тайвань бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси нарастил военную активность возле острова и начал регулярно поводить учения в этом районе. Власти страны заявили, что в 2023 году намерены «продвигать процесс мирного воссоединения» с островом. В марте председатель Си Цзиньпин назвал это целью «всех китайских сыновей и дочерей». До этого он говорил о решимости Пекина противостоять «сепаратистской деятельности» Тайбэя.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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