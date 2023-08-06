branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 103,84 (+1,31) Инвестиции, 04 авг, 16:23 Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 94,81 (+1,03) Инвестиции, 04 авг, 16:23
Верховный суд Израиля приостановил внедрение части судебной реформы Политика, 17:57
В Краснодарском крае загорелся склад с шелухой от семечек Общество, 17:54
При крушении поезда в Пакистане погибли 30 человек Общество, 17:42
Найденный у пляжа в Севастополе предмет оказался не миной Политика, 17:29
Электробусы и клены: как в Москве снижают выбросы парниковых газов РБК и ДПиООС, 17:25
Самый высокооплачиваемый игрок КХЛ заработает больше ₽100 млн за год Спорт, 17:24
Зеленский анонсировал продолжение кадровых чисток Политика, 17:16
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Работу КПП «Джанкой» приостановили после удара по Чонгарскому мосту Политика, 17:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:03
Как расширять свой ИТ-бизнес за счет продаж в облаках РБК и Yandex Cloud, 16:45
Последствия обстрела Чонгарского моста. Фото Политика, 16:45
В Донецком университете после обстрела сгорели дипломы Политика, 16:38
Российская легкоатлетка показала лучший результат сезона в Европе Спорт, 16:32
В Ираке заблокировали Telegram Технологии и медиа, 16:23
Военная операция на Украине ,  
0 

В Донецком университете после обстрела сгорели дипломы

Минобрнауки: в Донецком университете после обстрела сгорели дипломы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

В результате пожара, который начался в Донецком национальном университете экономики и торговли имени Туган-Барановского после обстрела кассетными боеприпасами со стороны ВСУ сгорели дипломы выпускников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

Из-за обстрела и пожара первый корпус университета на улице Щорса практически разрушен, уничтожено около 3 тыс. кв. м всех площадей, заявили в ведомстве. В здании находились администрация вуза, учебная часть, приемная комиссия, конференц-зал, где проходили заседания ученого и диссертационного советов, профкомы студентов и преподавателей, студенческий медиацентр и музей вуза.

«Дипломы выпускников этого года, все документы приемной комиссии, серверы, компьютерные классы сгорели. Правоустанавливающие документы и трудовые книжки сотрудников удалось сохранить. Пострадавших нет», — сообщили в Минобрнауки.

В ведомстве пообещали оказать всю необходимую помощь Донецкому университету. Как и было заявлено ранее, этот вуз и все остальные в ДНР с 1 сентября в дистанционном формате начнут новый учебный год. Утраченные в пожаре дипломы будут восстановлены, заверили в Минобрнауки.

Украинские военные нанесли удар по Донецку кассетными боеприпасами накануне вечером, сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК). Под обстрел попали Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы города. Позже ВСУ также выпустили по Донецку ракеты из реактивной системы залпового огня и снаряды калибром 155 мм.

Утром 6 августа мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Куйбышевского района погибла женщина 1937 года рождения. Помимо университета повреждения получили многоквартирные дома в переулке Орешкова и на улицах Университетской, Щорса и Хмельницкого.

Читайте на РБК Pro
От главы Renault-Nissan до тюрьмы: история «убийцы издержек» Карлоса Гона
Почему Amazon судится с европейским регулятором из-за своего размера
Как изменится экономика стран Центральной Азии к 2025 году
Великое сопротивление: запрет удаленки привел к массовому уходу персонала

Кассетные боеприпасы Украине поставили США. ВСУ обещали использовать такие снаряды «с осторожностью», чтобы не вредить гражданскому населению, говорил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

23 июля российское Минобороны заявило о массовом применении ВСУ кассетных боеприпасов. После этого российские власти неоднократно обвиняли Украину в использовании таких снарядов для обстрелов населенных пунктов.

Глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что Россия воздерживается от применения в боевых действиях кассетных боеприпасов, но в случае передачи их ВСУ будет вынуждена применить аналогичные средства. Зеркальный ответ на применение Киевом кассетных боеприпасов допускал и президент России Владимир Путин.

В Донецком университете после обстрела сгорели дипломы
В Донецком университете после обстрела сгорели дипломы

Теги
Донецк обстрел пожары Университет диплом Минобрнауки
Материалы по теме
В ДНР обвинили Киев в ударе кассетными боеприпасами по центру Донецка
Политика
Пушилин сообщил о гибели двух женщин после обстрела Донецка и Горловки
Политика
Пушилин сообщил о погибших и раненых после обстрела центра Донецка
Политика