В Донецком университете после обстрела сгорели дипломы

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В результате пожара, который начался в Донецком национальном университете экономики и торговли имени Туган-Барановского после обстрела кассетными боеприпасами со стороны ВСУ сгорели дипломы выпускников. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

Из-за обстрела и пожара первый корпус университета на улице Щорса практически разрушен, уничтожено около 3 тыс. кв. м всех площадей, заявили в ведомстве. В здании находились администрация вуза, учебная часть, приемная комиссия, конференц-зал, где проходили заседания ученого и диссертационного советов, профкомы студентов и преподавателей, студенческий медиацентр и музей вуза.

«Дипломы выпускников этого года, все документы приемной комиссии, серверы, компьютерные классы сгорели. Правоустанавливающие документы и трудовые книжки сотрудников удалось сохранить. Пострадавших нет», — сообщили в Минобрнауки.

В ведомстве пообещали оказать всю необходимую помощь Донецкому университету. Как и было заявлено ранее, этот вуз и все остальные в ДНР с 1 сентября в дистанционном формате начнут новый учебный год. Утраченные в пожаре дипломы будут восстановлены, заверили в Минобрнауки.

Украинские военные нанесли удар по Донецку кассетными боеприпасами накануне вечером, сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК). Под обстрел попали Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы города. Позже ВСУ также выпустили по Донецку ракеты из реактивной системы залпового огня и снаряды калибром 155 мм.

Утром 6 августа мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Куйбышевского района погибла женщина 1937 года рождения. Помимо университета повреждения получили многоквартирные дома в переулке Орешкова и на улицах Университетской, Щорса и Хмельницкого.

Кассетные боеприпасы Украине поставили США. ВСУ обещали использовать такие снаряды «с осторожностью», чтобы не вредить гражданскому населению, говорил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

23 июля российское Минобороны заявило о массовом применении ВСУ кассетных боеприпасов. После этого российские власти неоднократно обвиняли Украину в использовании таких снарядов для обстрелов населенных пунктов.

Глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что Россия воздерживается от применения в боевых действиях кассетных боеприпасов, но в случае передачи их ВСУ будет вынуждена применить аналогичные средства. Зеркальный ответ на применение Киевом кассетных боеприпасов допускал и президент России Владимир Путин.