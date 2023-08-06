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Синоптик назвал 5 августа самым теплым днем в Москве с начала лета

Синоптик «Фобоса» Михаил Леус: 5 августа стало самым теплым днем в Москве с начала лета

Минувшая суббота 5 августа стала самым теплым днем в Москве с начала лета. Об этом заявил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в городе днем, по словам Леуса, достигала плюс 29,2 градусов. Этот показатель стал самым высоким с начала сезона, сообщил он.

В воскресенье 6 августа, а также на следующий день, в понедельник, воздух должен прогреться до более чем плюс 30 градусов, предупредил синоптик.

В первые месяцы лета погода в Москве резко менялась: летние температуры сменялись резким похолоданием, возникали заморозки. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец тогда предупреждал, что 12 июля могло стать самым холодным днем за 75 лет. 13 июля дневная температура колебалась от плюс 11 до плюс 16 градусов, а ночью опускалась до плюс 6.

В течение июля в Москве шли сильные дожди, вода подтапливала станции метро, первые этажи зданий и улицы. Так, за сутки 18 июля в столице выпала почти половина месячной нормы осадков. От ливней страдало и Подмосковье.

Теги
синоптик «Фобос» Погода Москва
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