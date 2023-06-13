Вильфанд: на этой неделе в Москве ожидается «настоящее лето»

Вильфанд спрогнозировал «настоящее лето» в Москве на этой неделе

Со среды в Москве ожидается настоящая летняя погода, температура воздуха прогреется до плюс 26-28 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Со вторника начинается решительное наступление лета — дневные температуры будут уже плюс 21-23 градуса. 14 числа воздух ночью будет прогреваться до 8-13 градусов, а днем — до 24-26 градусов, а 15 июня уже будет до плюс 26-27 градусов», — сообщил он.

Как рассказал Вильфанд, летняя погода сохраниться до конца недели. В отдельные дни воздух может прогреться до 28 градусов. Вода в московских реках и озерах прогреется до 19-20 градусов тепла.

Как говорится на сайте Гидрометцентра, на этой неделе в столице установился антициклональный тип погоды. Из-за этого в Москве будет сухая и солнечная погода. К конце недели начения средней суточной температуры могут превышать климатическую норму на 3°.

На прошлой неделе в Москве случились заморозки. Температура держалась ниже нормы. Ночью температура воздуха опускалась до 4-5 градусов, а местами достигала минусовых показателей.