Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Президент Сербии предупредил об эскалации на Украине Политика, 02:42
В Калиниграде потушили пожар на заводе площадью 1300 кв м Общество, 02:36
Первые беспилотные «Камазы» запустят на трассу «Нева» 14 июня Экономика, 01:39
Вильфанд спрогнозировал «настоящее лето» в Москве на этой неделе Общество, 01:32
«Ничего не видел, бессвязно говорил». Что привело к отравлениям сидром Общество, 01:12
Президент Латвии назвал «главный вопрос» при принятии Украины в НАТО Политика, 01:00
Нидерланды не смогли заморозить российские активы из-за ошибок в фамилиях Политика, 00:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
США увидели шанс для переговоров после наступления Украины Политика, 00:20
Президент Бразилии не увидел военного решения конфликта на Украине Политика, 00:11
Счетная палата раскрыла крупнейших плательщиков дивидендов в бюджет Экономика, 00:00
В ICAN заявили о тайном размещении ядерного оружия США в Европе Политика, 12 июн, 23:35
На пенсии – в политику: каким был Сильвио Берлускони в разные годы. Видео Политика, 12 июн, 23:22
Макрон оценил продолжительность наступления Украины Политика, 12 июн, 23:21
Электрокроссовер из Поднебесной: чего ждать от новинки РБК Стиль и Voyah, 12 июн, 23:13
Общество ,  
0 

Вильфанд спрогнозировал «настоящее лето» в Москве на этой неделе

Вильфанд: на этой неделе в Москве ожидается «настоящее лето»

Со среды в Москве ожидается настоящая летняя погода, температура воздуха прогреется до плюс 26-28 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Со вторника начинается решительное наступление лета — дневные температуры будут уже плюс 21-23 градуса. 14 числа воздух ночью будет прогреваться до 8-13 градусов, а днем — до 24-26 градусов, а 15 июня уже будет до плюс 26-27 градусов», — сообщил он.

Как рассказал Вильфанд, летняя погода сохраниться до конца недели. В отдельные дни воздух может прогреться до 28 градусов. Вода в московских реках и озерах прогреется до 19-20 градусов тепла.

Как говорится на сайте Гидрометцентра, на этой неделе в столице установился антициклональный тип погоды. Из-за этого в Москве будет сухая и солнечная погода. К конце недели начения средней суточной температуры могут превышать климатическую норму на 3°.

На прошлой неделе в Москве случились заморозки. Температура держалась ниже нормы. Ночью температура воздуха опускалась до 4-5 градусов, а местами достигала минусовых показателей.

Теги
Погода Москва Роман Вильфанд жара
Материалы по теме
Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду
Общество
Вильфанд пообещал майскую погоду с 11 апреля в европейской части России
Общество
Более 760 тыс. человек остались без света в Канаде из-за непогоды
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter