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В МЧС предупредили о заморозках в Москве в начале июня

МЧС: ночные заморозки ожидаются в Москве 4 и 5 июня
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Ночные и утренние заморозки ожидаются в Москве в период с 4 по 5 июня, сообщили в пресс-службе управления МЧС по столице со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромета.

Ночью и утром ожидаются заморозки до минус 2 градусов, сообщили в МЧС. В ведомстве рекомендовали водителям ехать помедленнее и увеличивать дистанцию от впередиидущих машин, а также избегать внезапных маневров.

В то же время ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сказал РБК, что «в ночь с 4 на 5 июня в Москве заморозков не будет». По его словам, в Москве ожидается температура до плюс 3–5 градусов, в области — от плюс 1 до плюс 6 градусов, местами до минус 1. «Завтра погоду будет определять антициклон, он очистит небо от облаков, и в такой ситуации воздух будет быстро остывать. <...> В целом первая половина июня будет ниже нормы», — рассказал синоптик.

Днем 4 июня в Москве температура поднимется до плюс 14–16 градусов и до плюс 12–17 в Подмосковье, сказал Леус. В центре «Фобос» прогнозируют, что 5 июня в столице температура поднимется до плюс 18–20 градусов, в области — до плюс 17–22 градусов. Возможен кратковременный дождь.

На юге Тюменской области и Уральского федерального округа, а также в Омской области ожидается аномально жаркая погода с температурой до плюс 36 градусов, сообщили в Гидрометцентре. Температура будет выше климатической нормы на 7–10 градусов. В Кемеровской области и Республике Алтай воздух прогреется до 30 градусов, в Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае — до 35 градусов.

Теги
Погода МЧС Заморозки Москва аномальная жара «Фобос» Гидрометцентр
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