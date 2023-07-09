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Синоптик предупредил об идущей вслед за жарой в России «бездне холода»

Синоптик Тишковец: вслед за жарой в Центральную Россию придет аномальный холод
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В ближайшее время в Центральной России наступит резкое похолодание, сообщил в своем телеграм-канале синоптик Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды «Фобос».

«В разгар лета Центральная Россия провалится в осеннюю бездну холода... На следующей неделе лето потерпит поражение на атмосферных фронтах, и жители Центральной России окажутся в арктическом мешке», — описывает он прогноз на следующую неделю.

Причиной смены погодных условий станет идущий циклон, который принесет в Центральную Россию «настоящий осенний холод, который уже поступил на Русский Север». По его прогнозу, температура в ближайший вторник, 11 июля, опустится до +14…+19 градусов, а к среде столбик термоментра может показать значения от +11 до +16. Ночью температура может опускаться до +6 градусов.

«Такие похолодания случаются не чаще 1 раза в 15 лет! Мало того, 12 июля может стать самым холодным днем за последние 75 лет! Самые низкие дневные температуры в этот день в Москве фиксировались в 1968 году (+15,1), 1980 году (+15,5), 1986 году (+13,6), 2019 году (+15,6). В 2023 году в столице ожидается всего +13…+15», — рассказал Тишковец.

Теплая летняя погода вернется в регион быстро, уже к выходным. Днем столбики термоментра к концу недели долны вернуться к климатической норме: до +26 градусов.

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