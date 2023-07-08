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Последствия сильных ливней в Подмосковье. Видео

Последствия сильных ливней в Подмосковье. Видео
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В Подмосковье вечером 7 июля прошли сильные ливни, синоптики прогнозировали до трети месячной нормы осадков. Наиболее пострадал из-за непогоды городской округ Коломна — без электричества осталось почти 20 населенных пунктов, а в столице округа затопило несколько улиц и привокзальную площадь.

Во время перехода через эту площадь пострадала женщина — в нее попала гроза. Она получила ожоги ног и была госпитализирована.

Губернатор региона Андрей Воробьев сообщал, что в числе городов, сильнее всего ощутивших на себе последствия непогоды, — Коломна, Красногорск, Орехово-Зуево. По данным МЧС, непогода в Подмосковье сохранится и сегодня.

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Теги
Подмосковье молния ливни Московская область
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