Синоптик рассказал, когда в Москве закончится дождь

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Дождь в Москве 18 июля «будет то лить, то затихать», ночью и утром следующего дня усилится, а к вечеру 19 июля прекратится, заявил РБК ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Дождя сплошного и бесконечного не будет и сегодня, он будет то лить, то затихать. Больше дождя в Москве будет ночью и в утренние часы, завтра днем дожди будут небольшие и кратковременные, а к вечеру прекратятся», — сказал он.

По словам синоптика, в ближайшие дни в столице «существенно похолодает»: во вторник в городе — почти плюс 27 градусов, а в среду будет от плюс 17 до плюс 19.

«В четверг циклон уйдет на северо-восток, но его влияние на погоду столичного региона сохранится. Днем кратковременные дожди гораздо меньшей интенсивности, чем сегодня, еще пройдут, а воздух начнет постепенно прогреваться», — спрогнозировал Леус. В четверг ожидается от плюс 19 до плюс 21, в пятницу — преимущественно без осадков и до плюс 23. В выходные снова возможны небольшие дожди, а дневная температура составит плюс 19 — плюс 24 градуса.

18 июля в Москве прошел сильный ливень с грозой. Затопило некоторые улицы, вода попала на несколько станций метро. Власти предупредили о «второй волне сверхинтенсивных осадков» и сильном ветре с порывами до 20 м/с.

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