Свергнутый президент Нигера обратился к США и международному сообществу

Базум, находясь в заложниках, в колонке для WP обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить порядок в стране. Он отметил, что последствия переворота в Нигере выйдут за пределы страны

Свергнутый группой военных в конце июля президент Нигера Мохамед Базум в колонке для The Washington Post обратился к США и международному сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.

Базум отметил, что за время его президентства ситуация с безопасностью в Нигере улучшилась, чему способствовали в том числе партнерские отношения с США и Европой, против чего выступают пришедшие к власти военные.

«Борьба за наши общие ценности, включая демократический плюрализм и уважение верховенства закона, является единственным способом добиться устойчивого прогресса в борьбе с бедностью и терроризмом», — пишет он.

Базум также подчеркнул, что власти Мали и Буркина-Фасо, где также произошли военные перевороты, для контроля ситуации в старнах пригласили бойцов ЧВК «Вагнер», через которую на территории центрального Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад) может распространиться «российское влияние».

Группа военных из президентской гвардии Нигера (позже к ним присоединилось командование вооруженных сил страны) 26 июля захватила Базума. Новым главой государства объявил себя начальник президентской гвардии Абдурахман Чиани. Переворот он объяснил желанием бороться с коррупцией и хищением государственных средств. До этого СМИ сообщали, что президент рассматривает отправку Чиани в отставку.

Свержение Базума осудили ООН, США, ЕС и Африканский союз. МИД России призвал воздержаться от применения силы, а также выразил надежду на освобождение президента Нигера. Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с Базумом и выразил ему поддержку от имени Вашингтона.

Страны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) 30 июля заявили, что дают захватившим власть в Нигере мятежникам неделю на освобождение Базума и восстановление конституционного строя. В противном случае страны объединения пообещали предпринять «все меры», необходимые для восстановления конституционного порядка.

ЭКОВАС — союз 15 государств Западной Африки. В него входят Бенин, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Буркина-Фасо, Гвинея и Мали (членство последних трех приостановлено после произошедших в этих странах военных переворотов).

В то же время Буркина-Фасо и Мали заявили, что будут считать военное вмешательство в дела Нигера объявлением войны Уагадугу и Бамако. Нигерийские военные в свою очередь пообещали «немедленный» ответ на «любую агрессию» со стороны ЭКОВАС.