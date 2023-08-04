branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 102,53 (+0,6) Инвестиции, 03 авг, 16:35 Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 93,78 (+0,94) Инвестиции, 03 авг, 16:35
В МИД России заявили о давлении Запада на Грузию Общество, 03:29
Россиянин Лихтенштейн признал вину по делу о хакерской атаке на биржу США Технологии и медиа, 03:25
Свергнутый президент Нигера обратился к США и международному сообществу Политика, 02:47
В Апшеронском районе Кубани град повредил более 200 домов Общество, 02:24
Мятежники Нигера заявили о денонсации военных соглашений с Францией Политика, 01:58
Вучич заявил о гибридных методах борьбы Запада с Россией в Сербии Политика, 01:51
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Киев назвал объем расходов на армию Политика, 01:18
На Украине сообщили о начале переговоров с США по гарантиям безопасности Политика, 01:04
Пентагон заявил об отсутствии у США иллюзий по поводу наступления Украины Политика, 00:35
«Интерфакс» узнал об отказе Минэка от ограничения экспортеров нефти Экономика, 00:31
Суд снял арест с принадлежавших офшорам акций Fesco Бизнес, 00:16
Названы российские курорты, набравшие популярность за последний год Недвижимость, 00:00
«Зенит» без Семака и московское дерби. Главные интриги тура РПЛ Спорт, 00:00
Политика ,  
0 

Свергнутый президент Нигера обратился к США и международному сообществу

Свергнутый президент Нигера призвал США помочь восстановить порядок в стране
Базум, находясь в заложниках, в колонке для WP обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить порядок в стране. Он отметил, что последствия переворота в Нигере выйдут за пределы страны

Свергнутый группой военных в конце июля президент Нигера Мохамед Базум в колонке для The Washington Post обратился к США и международному сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.

Базум отметил, что за время его президентства ситуация с безопасностью в Нигере улучшилась, чему способствовали в том числе партнерские отношения с США и Европой, против чего выступают пришедшие к власти военные.

«Борьба за наши общие ценности, включая демократический плюрализм и уважение верховенства закона, является единственным способом добиться устойчивого прогресса в борьбе с бедностью и терроризмом», — пишет он.

Базум также подчеркнул, что власти Мали и Буркина-Фасо, где также произошли военные перевороты, для контроля ситуации в старнах пригласили бойцов ЧВК «Вагнер», через которую на территории центрального Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад) может распространиться «российское влияние».

Группа военных из президентской гвардии Нигера (позже к ним присоединилось командование вооруженных сил страны) 26 июля захватила Базума. Новым главой государства объявил себя начальник президентской гвардии Абдурахман Чиани. Переворот он объяснил желанием бороться с коррупцией и хищением государственных средств. До этого СМИ сообщали, что президент рассматривает отправку Чиани в отставку.

Свержение Базума осудили ООН, США, ЕС и Африканский союз. МИД России призвал воздержаться от применения силы, а также выразил надежду на освобождение президента Нигера. Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с Базумом и выразил ему поддержку от имени Вашингтона.

Читайте на РБК Pro
Разгон зарплат и перекупка кадров: что надо знать о рынке труда-2023
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях
Почему банки усложняют прием наличной валюты от россиян
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg

Страны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) 30 июля заявили, что дают захватившим власть в Нигере мятежникам неделю на освобождение Базума и восстановление конституционного строя. В противном случае страны объединения пообещали предпринять «все меры», необходимые для восстановления конституционного порядка.

ЭКОВАС — союз 15 государств Западной Африки. В него входят Бенин, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, Либерия, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Буркина-Фасо, Гвинея и Мали (членство последних трех приостановлено после произошедших в этих странах военных переворотов).

В то же время Буркина-Фасо и Мали заявили, что будут считать военное вмешательство в дела Нигера объявлением войны Уагадугу и Бамако. Нигерийские военные в свою очередь пообещали «немедленный» ответ на «любую агрессию» со стороны ЭКОВАС.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Нигер Мохамед Базум колонка США
Материалы по теме
Всемирный банк приостановил выделение денег Нигеру из-за переворота
Политика
Госдеп предписал части сотрудников посольства в Нигере покинуть страну
Политика
Мятежники Нигера объявили об открытии границ с пятью странами
Политика