Reuters: Трамп не признал вину по новым обвинениям в деле о секретных документах

Трамп не признал вину по новым обвинениям в деле о секретных документах

Экс-президент США Дональд Трамп отказался признать вину по новым обвинениям по делу о секретных документах в своей резиденции «Мар-а-Лаго» во Флориде, сообщает Reuters.

В конце июля Трампа обвинили в попытке скрыть информацию о хранившихся в доме экс-президента секретных документах — его сотрудники пытались удалить видеозапись с камеры наблюдения в «Мар-а-Лаго», после того как Минюст выдал из-за нее повестку в суд, считают прокуроры.

Другой эпизод обвинения связан с хранением у Трампа сверхсекретного документа о возможном нападении на Иран, который он показал биографам в июле 2021 года. Аудиозапись разговора CNN опубликовал в минувшем июне. Сам же экс-президент ранее отрицал, что у него был такой документ.

Это не единственное дело, по которому Трампу предъявлены обвинения. Еще 34 были выдвинуты в связи с делом о подлоге финансовой документации. Один из эпизодов связан с выплатой $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание во время предвыборной кампании 2016 года о ее романе с женатым Трампом в 2006-м. Деньги были переданы через адвоката Майкла Коэна. При этом в документах компания Трампа обозначила эту трату как расходы на оплату юридических услуг. В деле перечислены и другие подобные случаи.

Трамп проиграл президентские выборы 2020 года, уступив Джо Байдену. Байден получил 306 голосов выборщиков, Трамп — 232. Экс-президент заявлял, что демократ одержал победу из-за фальсификации итогов голосования. На фоне этих заявлений сторонники Трампа 6 января 2021-го ворвались в Капитолий, когда там утверждали результаты президентских выборов, и на несколько часов захватили здание. В ходе столкновений погибли пять человек.

Трампу также предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия по четырем пунктам: сговоре с целью нарушения прав; сговоре с целью обмана правительства; препятствовании официальному расследованию и сговору для этого.

Штаб Трампа называл обвинения против политика попыткой вмешательства в президентские выборы 2024 года, в которых он собирается участвовать.