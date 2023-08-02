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Путин наградил званием Героя погибших участников спецоперации на Украине

Путин в Кремле наградил званием Героя России погибших участников спецоперации на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Владимир Путин на церемонии награждения отметил государственными наградами погибших участников спецоперации на Украине, назвав их героями.

Отчет о мероприятии опубликован на сайте Кремля.

Президент назвал командира мотострелковой бригады полковника Дениса Иванова и командира штурмовой группы капитана Романа Воробьева.

«Они сражались на разных направлениях специальной военной операции, с честью и отвагой выполняли поставленные задачи, своим примером поднимали боевых товарищей — поднимали их дух. Они ушли из жизни, но ушли как герои, не дрогнув и не отступив», — сказал Путин.

Воробьеву и Иванову президент присвоил звание Героя России посмертно.

Указы о государственных наградах в последние месяцы выходят регулярно. 10 июля Путин подписал указ о государственных наградах, в котором писатель, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов был удостоен ордена Александра Невского «за активную общественную деятельность».

Племянник Рамзана Кадырова (занимает пост советника-помощника главы Чечни) Хамзат Кадыров был тогда награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

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6 июня президент наградил орденами Мужества писателя Евгения (Захар — псевдоним) Прилепина и ветерана боевых действий в ЛНР Александра Шубина (посмертно).

6 мая автомобиль, в котором ехал писатель, взорвали в Нижегородской области. Шубин, который находился на пассажирском сиденье, погиб. Писатель был ранен, ему сделали операцию, после чего ввели в медикаментозный сон для восстановления. На следующий день Прилепина вывели из искусственной комы. Он начал проходить реабилитацию.
 

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