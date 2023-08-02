Путин наградил званием Героя погибших участников спецоперации на Украине

Президент Владимир Путин на церемонии награждения отметил государственными наградами погибших участников спецоперации на Украине, назвав их героями.

Отчет о мероприятии опубликован на сайте Кремля.

Президент назвал командира мотострелковой бригады полковника Дениса Иванова и командира штурмовой группы капитана Романа Воробьева.

«Они сражались на разных направлениях специальной военной операции, с честью и отвагой выполняли поставленные задачи, своим примером поднимали боевых товарищей — поднимали их дух. Они ушли из жизни, но ушли как герои, не дрогнув и не отступив», — сказал Путин.

Воробьеву и Иванову президент присвоил звание Героя России посмертно.

Указы о государственных наградах в последние месяцы выходят регулярно. 10 июля Путин подписал указ о государственных наградах, в котором писатель, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов был удостоен ордена Александра Невского «за активную общественную деятельность».



Племянник Рамзана Кадырова (занимает пост советника-помощника главы Чечни) Хамзат Кадыров был тогда награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

6 июня президент наградил орденами Мужества писателя Евгения (Захар — псевдоним) Прилепина и ветерана боевых действий в ЛНР Александра Шубина (посмертно).



6 мая автомобиль, в котором ехал писатель, взорвали в Нижегородской области. Шубин, который находился на пассажирском сиденье, погиб. Писатель был ранен, ему сделали операцию, после чего ввели в медикаментозный сон для восстановления. На следующий день Прилепина вывели из искусственной комы. Он начал проходить реабилитацию.

