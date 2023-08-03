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Суд оставил без изменений приговор экс-полковнику Захарченко

Мосгорсуд оставил без изменений приговор экс-полковнику Захарченко по делу о взятках
Дмитрий Захарченко (в центре)
Дмитрий Захарченко (в центре) (Фото: moscowcourts / Telegram)

Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему офицеру МВД Дмитрию Захарченко по делу о получении взяток от банкиров в особо крупном размере, сообщает пресс-служба столичных судов.

Проходящим по делу Захарченко юристам Василию Критинину и Виктору Белевцову, которые, как установил суд, были его сообщниками, приговор также оставлен без изменений. Производство в отношении бизнесмена Валерия Маркелова прекращено в связи с его смертью.

В мае 2022 года Пресненский районный суд Москвы приговорил Захарченко к 16 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 500 млн руб. Первый приговор был вынесен еще в 2019 году, тогда Захарченко приговорили к 13 годам, окончательное наказание назначили по совокупности двух вердиктов.

Как установил суд, бизнесмен, бывший совладалец группы компаний «1520» Валерий Маркелов (в 2018 году Forbes поместил его на первое место в рейтинге «королей госзаказа») пользовался услугами созданной на базе Инкредбанка «площадки» для осуществления незаконных банковских операций, в том числе для отмывания денег, а Захарченко получал взятки от создавших ее банкиров за покровительство.

При обыске в квартирах и автомобилях семьи Захарченко нашли наличные в разной валюте на общую сумму около 8,5 млрд руб. По данным следствия, большая часть средств, изъятых в квартире Захарченко, поступила ему от Маркелова. В общей сложности активы Захарченко и его семьи были оценены в 9 млрд руб. Их обратили в доход государства по требованию Генпрокуратуры.

Маркелову суд вынес приговор в виде восьми лет лишения свободы, но позже его освободили из-под стражи на фоне онкологического заболевания. Бизнесмен умер в середине июля.

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Дмитрий Захарченко приговор Мосгорсуд
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