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В Думе предложили ужесточить наказание за мелкие взятки

В Госдуме предложили вдвое увеличить срок лишения свободы за мелкие взятки
Депутаты Госдумы предлагают увеличить максимальный срок за получение взятки должностным лицом до 10 тыс. руб. вдвое — до двух лет лишения свободы. Также добавляется пункт о получении мелкой взятки через посредника
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Госдуме внесли законопроект об ужесточении наказания на мелкое взяточничество (до 10 тыс. руб.) либо коммерческий подкуп. Проект опубликован в законодательной базе нижней палаты парламента.

Документ подготовила группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействую коррупции Василием Пискаревым.

Законопроект предлагает расширить статью 291.2 Уголовного кодекса «Мелкое взяточничество» и увеличить максимальное наказание по ее первой части — получение взятки должностным лицом лично или через посредника в размере не более 10 тыс. руб.

  • По действующему закону максимальное наказание — один год лишения свободы. В новой редакции статьи предусмотрено увеличение этого срока до двух лет.
  • Максимальное наказание за взятку до 10 тыс. руб. по предварительному сговору или в составе организованной группы осталось прежним — три года лишения свободы.
  • В этой же статье появился пункт о даче взятки до 10 тыс. руб., в том числе через посредника. Максимальное наказание по ней — один год заключения.

Пискарев в своем телеграм-канале изначально написал, что наказание за взятку или коммерческий подкуп на сумму не более 10 тыс. руб. в соответствии с проектом будет предусматривать от трех до четырех лет лишения свободы. Однако позже уточнил, что речь идет о трех годах лишения свободы и четырех годах ограничения свободы.

В пояснительной записке к проекту говорится, что «систематические мелкие поборы с граждан, осуществляемые должностными лицами <...> представляют гораздо большую опасность устанавливаемых разрозненных фактов дачи мелких взяток.

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Авторы законопроекта считают, что во многих случаях «такие преступления носят характер криминального бизнеса» и мелкие взятки имеют место, например, в вузах, в лесной отрасли, а случаи коммерческого подкупа — в системе ЖКХ или при подготовке водителей.

«Притом что единичные факты мелких взяток и коммерческого подкупа не представляют большой общественной опасности, те же действия, превращенные в преступный промысел, представляют не меньшую угрозу реализации прав граждан, охраняемым законом интересам общества и государства, чем тяжкие проявления взяточничества. Совокупный объем мелких взяток может быть сопоставим с особо крупным размером», — говорится в документе.

В 2021 году в Генпрокуратуре назвали профессии, представители которых чаще всего берут мелкие взятки. Так, лидерами стали полицейские, сотрудники уголовно-исправительной системы и педагоги. Полицейским дают взятки, чтобы избежать ответственности за правонарушение, сотрудникам ФСИН — за пронос в тюрьму запрещенных предметов или привилегированное положение в месте отбывания наказания, а преподавателям — за положительные оценки на экзамене.

Согласно статистике по делам коррупционной направленности Верховного суда, в 2021 году число осужденных по делам о взятках на сумму до 10 тыс. руб. выросло на 40%.

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Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Полина Мартынова Полина Мартынова
Госдума взятки коррупция Василий Пискарев
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