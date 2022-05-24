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Суд освободил из-под стражи «короля госзаказа» Валерия Маркелова

Ранее защита Маркелова обратилась в суд с ходатайством о его освобождении в связи с выявлением у него онкологического заболевания. Суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий
Валерий Маркелов (слева)
Валерий Маркелов (слева) (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Пресненский суд Москвы освободил из-под стражи осужденного за коррупцию бывшего совладельца группы компаний «1520» Валерия Маркелова, приговоренного за взятку в 500 млн руб. бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД России экс-полковнику Дмитрию Захарченко. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

В суде отметили, что дело было рассмотрено сегодня, Маркелову изменена мера пресечения на запрет определенных действий.

Ранее защита Маркелова обращалась в суд с ходатайством о его освобождении в связи с выявлением онкологического заболевания — суд отправил бизнесмена на повторное медосвидетельствование.

«Короля госзаказа» заподозрили в «астрономической» взятке Захарченко
Общество

Маркелов был задержан в гостинице «Талисман» в Сочи 1 октября 2018 года и доставлен в Москву. Его заподозрили в даче взятки Захарченко на сумму 500 млн руб. До задержания, в феврале 2018 года, журнал Forbes опубликовал рейтинг «Королей госзаказа», первое место в котором заняли Валерий Маркелов и его партнеры.

Захарченко арестовали в сентябре 2016 года по подозрению в получении взятки в размере 7 млн руб. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов, в частности получение взятки в размере $800 тыс. от хозяина ресторана La Maree. По трем эпизодам расследование было завершено в середине июня 2018 года. При обыске в квартирах и автомобилях семьи Захарченко нашли наличные в разной валюте на общую сумму около 8,5 млрд руб. По данным следствия, большая часть средств, изъятых в квартире Захарченко, поступила ему от Маркелова: полковник выполнял функции главы службы безопасности группы компаний, созданных Маркеловым и партнерами.

В мае 2022 года Захарченко приговорили к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. Активы экс-полковника и членов его семьи были оценены в 9 млрд руб. и обращены по требованию Генпрокуратуры в доход государства.

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Ранее РБК сообщал, что по этому делу в розыск были объявлены совладелец «1520» Борис Ушерович, бывший член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич и председатель правления Инкредбанка, экс-владелец хоккейного «Спартака» Герман Горбунцов, а также зампред правления того же банка Дмитрий Моторин.

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Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Маркелов Дмитрий Захарченко взятки Пресненский суд
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