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Война санкций ,  
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Песков заявил о выходе России из кризиса

Песков: Россия вышла из кризиса
Сюжет
Война санкций
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия вышла из кризиса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». Его слова приводит телеграм-канал «Мастерская новых медиа».

«Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие. Это уникально. Это еще предстоит изучать вам, как так произошло и откуда взялись такие силы у нашей страны, у нашего народа», — сказал он участникам форума.

После начала российской специальной военной операции на Украине западные страны усилили санкции против России, которые коснулись банковского сектора, госдолга, сферы энергетики и других отраслей. 

Москва неоднократно называла санкции незаконными.

Президент России Владимир Путин говорил, что экономика демонстрирует рост, но позитивная динамика не повод «расслабляться», поскольку антироссийские санкции могут негативно сказаться в среднесрочной перспективе.

В марте глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что «острая фаза кризиса миновала». По ее словам, санкции против российских банков и финансовой системы больше не воспринимаются как шок. В апреле министр финансов Антон Силуанов также утверждал, что западные страны, в частности Евросоюз, исчерпали свои возможности санкций, которые могли бы причинить России боль.

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