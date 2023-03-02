Набиуллина не увидела шоков из-за новых санкций против банков
Новые санкции против российских банков больше не воспринимаются как шок и не создают системных рисков. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече руководства Банка России с коммерческими кредитными организациями, которую проводит Ассоциация банков России, передает корреспондент РБК.
«Недавнее добавление в санкционные списки новых банков уже не воспринимается как шоковое событие, не создает системных рисков по сравнению с банками, которые ранее попали под санкции», — сказала Набиуллина. Он добавила, что эти банки успели лучше подготовиться в части сокращения активов, которые могут быть заблокированы, также на них автоматически распространяются меры поддержки Банка России, которые были созданы для таких ситуаций.
При этом санкции продолжают и будут продолжать оказывать влияние на динамику банковского сектора и на экономику, говорит Набиуллина: «Мы будем продолжать принимать меры, которые это влияние минимизируют».
США, ЕС и Великобритания ввели новые масштабные санкции против российских банков к годовщине начала специальной военной операции России на Украине. Под самые жесткие блокирующие санкции США попали 11 кредитных организаций: Московский кредитный банк, «Уралсиб», МТС-банк, «Зенит», Металлинвестбанк, СДМ-банк, Ланта-банк, «Левобережный», банк «Санкт-Петербург», «Приморье» и Уральский банк реконструкции и развития. Четыре из них — «Санкт-Петербург», «Зенит», «Уралсиб» и МТС-банк — также попали под санкции Великобритании. ЕС ввел санкции против Росбанка, Альфа-банка и впервые против Тинькофф Банка.
В целом «острая фаза кризиса миновала», но «появились новые неприемлемые практики», сказала Набиуллина в ходе выступления. «Это безответственно по отношению к людям и долгосрочной устойчивости собственного бизнеса. Мы не хотели бы бегать по рынку с дубинкой — которая у нас есть, конечно, — поэтому, еще раз повторю, надеемся на благоразумие банкиров», — отметила глава ЦБ.
По словам Набиуллиной, некоторые банки стараются быстро заработать, компенсировать снижение прибыли в прошлом году, но «такое поведение чревато нашим повышенным вниманием и закручиванием регуляторных гаек, потому что реализоваться системным рискам мы, конечно, не дадим и будем следить за тем, чтобы действительно долгосрочно банковская система была устойчивая».
Банк России сформулировал меры поддержки банков еще в начале 2022 года и затем продлевал часть из них. В частности, работают следующие послабления:
- Российские банки до 1 июля 2023 года могут не раскрывать «чувствительную к санкционному риску информацию».
- Банки могут не ухудшать оценки качества и не создавать дополнительные резервы по кредитам, которые затронули санкции. Речь идет о ссудах, выданных до 18 февраля 2022 года. По кредитам юрлицам с просрочкой до 90 дней покрытие возможных потерь банки должны сформировать до 30 июня 2023 года. По кредитам физлицам и предприятиям малого и среднего бизнеса льготные условия резервирования банки смогут применять до 31 декабря 2023 года.
- До 30 июня 2023 года ЦБ не будет наказывать банки за нарушение нормативов концентрации по остаткам в Национальном клиринговом центре и Национальном расчетном депозитарии. Из-за санкций банки фактически утратили возможность управлять риском концентрации по некоторым активам.
- Для системно значимых банков ЦБ решил еще на год сохранить послабления по нормативам ликвидности. Крупные игроки смогут удерживать значение норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) ниже 100%, но обязаны иметь план, направленный на улучшение ситуации в 2023 году.