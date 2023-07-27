Госдеп не увидел поводов для краха российской экономики из-за санкций

Западные санкции не разрушили российскую экономику и предпосылок к ее краху не наблюдается, заявил координатор по санкционной политике госдепартамента США Джеймс О'Брайен на слушаниях в комитете сената по международным отношениям.

«Мы не видим [предпосылок к] краху [российской экономики]», — сказал О'Брайен, отметив, что в начале боевых действий на Украине экономика России была одной из десяти крупнейших экономик в мире (цитата по ТАСС).

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