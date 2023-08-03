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Всемирный банк приостановил выделение денег Нигеру из-за переворота

Всемирный банк: все денежные операции с Нигером приостановлены

Всемирный банк приостановил все денежные операции с Нигером из-за переворота в этой стране. Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

«Мы встревожены попытками свергнуть демократически избранное правительство в Нигере. В ответ на это Всемирный банк приостановил выплаты по всем операциям до дальнейшего уведомления, за исключением партнерских отношений с частным сектором, которые будут продолжаться с осторожностью», — сообщили в банке.

Переворот в Нигере произошел 26 июля. Мятежники объявили об отстранении президента страны Мохамеда Базума от власти и заключили его под стражу. В стране ввели комендантский час. Новым лидером себя объявил начальник президентской гвардии Абдурахман Чиани.

Многие страны осудили действия мятежников. Так, США пригрозили остановкой сотрудничества с Нигером в области безопасности, Евросоюз — прекращением финансовой помощи. МИД России призвал воздержаться от применения силы. При этом Мали и Буркина-Фасо, где ранее также произошли военные перевороты, выпустили совместное заявление, в котором говорится, что интервенцию в Нигер будут считать объявлением войны. До этого соседние с Нигером страны, входящие в Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), потребовали от участников военного переворота восстановить конституционный порядок в стране и освободить Базума. В противном случае в Нигер могут войти военные силы.

Теги
Нигер Всемирный банк валютные операции
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