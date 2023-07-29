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США допустили приостановку сотрудничества с Нигером после переворота

Кирби: США могут приостановить сотрудничество с Нигером после переворота в этой стране

Соединенные Штаты могут разорвать сотрудничество с Нигером после того, как в этой стране произошел переворот. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters.

«Это изменчивая ситуация. Военные лидеры из стран Экономического сообщества стран Западной Африки и международных партнеров, включая Соединенные Штаты, поддерживают связь с широким кругом высокопоставленных военных чинов в Нигере», — отметил Кирби. Он добавил, что США осуждают любые попытки захватить власть силой и предупредил, что Вашингтон может прекратить сотрудничество с Нигером в сфере безопасности и других видов деятельности.

Закон США об иностранной помощи запрещает большую часть поддержки стране, в которой лидер был свергнут в результате переворота. В 2023 году США предоставили гуманитарную помощь уязвимым группам населения Нигера почти на $138 млн, уточнил представитель Госдепартамента.

26 июля президентская гвардия Нигера заблокировала главу государства Мохамеда Базума в его резиденции. Офис президента распространил сообщение, что гвардейцы собирались устроить государственный переворот, но ни армия, ни Национальная гвардия их не поддержали. На следующий день ситуация изменилась, и командование вооруженных сил заняло сторону мятежников.

Возглавил мятеж генерал Абдурахман Чиани. Он обратился к гражданам и заявил, что «свергнутые власти стремятся создать какое-то ополчение в своих интересах». Чиани добавил, что Национальный совет по защите родины (Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, СNSP), главой которого он представился, через него «просит партнеров и друзей Нигера на этом решающем этапе жизни нашей страны доверять нашим силам обороны и безопасности, гарантам национального единства, территориальной целостности и высших интересов нашей нации».

Как ранее говорил генерал-полковник президентской гвардии Амаду Абдраман, военные «решили положить конец режиму» из-за продолжающегося ухудшения ситуации в экономике и социальной сфере.

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