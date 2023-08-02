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Захарова связала неисполнение части зерновой сделки с «кознями США»

Захарова из МИДа: российская часть зерновой сделки не выполнялась из-за козней США
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Российская часть зерновой сделки не выполнялась из-за «козней США», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

Так дипломат прокомментировала заявление постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которое та сделала на пресс-конференции по случаю перехода к стране председательства в Совете Безопасности организации. Томас-Гринфилд сказала, что США не несут обязательств по облегчению экспорта российских удобрений в рамках зерновой сделки после того, как Россия вышла из этого соглашения.

«Мы участвовали в сделке, наше участие заключалось в предоставлении поддержки выходу на рынок российских удобрений. Если они не в сделке, то и эта часть сделки больше не работает», — сказала постпред США в ответ на вопрос, продолжат ли США содействовать экспорту российских удобрений и продовольствия.

«Постпреду США должно быть известно, что эта часть сделки и не работала как раз из-за козней США. Не надо делать вид, что Вашингтон из кожи вон лез, чтобы способствовать поставкам российских удобрений и продовольствия в рамках «сделки», — ответила на ее слова Захарова. Дипломат обвинила Соединенные Штаты в том, что они препятствовали поставкам российской сельхозпродукции в нуждающиеся страны.

Зерновая сделка была заключена год назад Россией и Украиной независимо друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Она включала в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу и Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт.

Ее неоднократно продлевали, последний раз — до 17 июля, однако после этого Россия объявила о приостановке участия в сделке. Москва считает, что российская часть соглашения не была выполнена.

Соединенные Штаты не были стороной зерновой сделки. Однако американские власти выпустили несколько генеральных лицензий, чтобы облегчить экспорт российских удобрений и продовольствия. Кроме того, как писал Reuters со ссылкой на источник с российской стороны, Вашингтон согласовал расчеты через JPMorgan с российским Россельхозбанком, который попал под санкции США. Переподключение его к системе межбанковского обмена расчетами SWIFT было одним из условий, которое выдвигала Россия для возвращения к зерновой сделке. Однако речи о таком переподключении не шло: генсек ООН Антониу Гутерриш предлагал дать доступ к SWIFT «дочке» Россельхозбанка. Об этом, по его словам, была достигнута договоренность с Еврокомиссией. Россия от этой идеи отказалась.

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США исключили из-под санкций российские удобрения, продукты питания и лекарства еще в июле 2022 года, когда была заключена зерновая сделка. Однако, как говорил в интервью РБК глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, западные страны лишь декларируют отсутствие ограничений на вывоз продукции АПК из России, при этом сохраняя «скрытые санкции» в отношении российского агросектора.

Теги
Персоны
Мария Захарова США Зерновая сделка
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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