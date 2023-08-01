Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 100,94 (+0,98) Инвестиции, 31 июл, 19:04 Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 91,59 (+0,61) Инвестиции, 31 июл, 19:04
Частные клиники получили право консультировать пациентов удаленно Общество, 01:02
Финляндия прекратила прием заявлений на визы в Петербурге Политика, 00:30
Мэр Харькова сообщил о трех взрывах в городе Политика, 00:30
Судейские скандалы и недовольство «Зенита». Главные итоги тура РПЛ Спорт, 00:10
Медведев вспомнил о средневековых казнях после скандала с саблистками Спорт, 00:09
В России заработал цифровой рубль Финансы, 00:05
Закупки Турции у России в июне снизились до досанкционного уровня Экономика, 00:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Столбизм, заструг и суслики: что посмотреть в Красноярске и окрестностях РБК и LADA, 31 июл, 23:55
Глава МИД Франции опровергла планы военной интервенции в Нигере Политика, 31 июл, 23:54
В Петербурге мужчина поджег двери военкомата и протаранил ворота Общество, 31 июл, 23:17
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 31 июл, 23:01
Минпромторг предложил включить в параллельный импорт батарейки Duracell Бизнес, 31 июл, 22:59
Китай ограничит экспорт дронов Экономика, 31 июл, 22:24
Коммерческие помещения в жилых комплексах: где найти и как купить РБК и ПИК, 31 июл, 22:23
Война санкций ,  
0 

Финляндия прекратила прием заявлений на визы в Петербурге

Финляндия прекратила прием заявлений на выдачу виз в Санкт-Петербурге с 1 августа
Сюжет
Война санкций
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Финляндия с 1 августа прекратила прием заявлений на выдачу виз и видов на жительство в визовом центре в Санкт-Петербурге. Об этом решении МИД страны объявил в конце июля, ведомство объяснило его нехваткой ресурсов.

С 1 по 31 августа 2023 года заявления не будут приниматься в посольстве в Москве или в любом офисе VFS в России. Все заявки, поданные до 1 августа 2023 года, обработают в обычном режиме, пообещали в министерстве.

6 июля Россия объявила о закрытии генерального консульства Финляндии в Петербурге. Оно перестанет работать с 1 октября. В связи с этим с 1 сентября 2023 года диппредставительство перестанет обслуживать граждан. С этого дня консульские и иммиграционные дела возьмет на себя посольство в Москве.

Осенью прошлого года Финляндия ограничила въезд в страну россиян по шенгенской визе. Ограничения не коснулись только членов семей граждан Финляндии и ЕС, а также тех, кто едет в страну на краткосрочную работу (до 90 суток). Меры также не затронули персонал, работающий в сфере транспорта и логистики, лиц, совершающих деловые поездки, учащихся и следующих в страну на лечение. Также ограничения не коснулись тех, у кого в Финляндии есть квартиры и другая недвижимость и «лиц, нуждающихся в международной защите или следующих через границу по другим гуманитарным причинам».

В июле Хельсинки продлили ограничения на въезд для граждан России. Одновременно страна ужесточила ограничения на поездки для бизнесменов, владельцев недвижимости и студентов.

После того, как Финляндия выслала часть российских дипломатов в начале июня, Россия решила закрыть финское генеральное консульство в Санкт-Петербурге. В Хельсинки пошли на аналогичный шаг и объявили о закрытии российского консульства в Турку с 1 октября. До этого были закрыты финские дипломатические представительства в Петрозаводске и Мурманске. Москва объяснила это «конфронтационным курсом» Финляндии.

Читайте на РБК Pro
Не только дивиденды: какие драйверы роста остались на российском рынке
Алхимик или стратег: кто вы как лидер и чем это знание поможет бизнесу
Как изменится экономика стран Центральной Азии к 2025 году
Россия сокращает добычу нефти: что будет с рынком и ценами
Теги
Финляндия Санкт-Петербург выдача виз
Материалы по теме
Финляндия перестанет принимать заявления на визы в Петербурге с 1 августа
Политика
МИД Финляндии не увидел шансов упрощения въезда россиянам с недвижимостью
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter