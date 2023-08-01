Финляндия прекратила прием заявлений на визы в Петербурге

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Финляндия с 1 августа прекратила прием заявлений на выдачу виз и видов на жительство в визовом центре в Санкт-Петербурге. Об этом решении МИД страны объявил в конце июля, ведомство объяснило его нехваткой ресурсов.

С 1 по 31 августа 2023 года заявления не будут приниматься в посольстве в Москве или в любом офисе VFS в России. Все заявки, поданные до 1 августа 2023 года, обработают в обычном режиме, пообещали в министерстве.

6 июля Россия объявила о закрытии генерального консульства Финляндии в Петербурге. Оно перестанет работать с 1 октября. В связи с этим с 1 сентября 2023 года диппредставительство перестанет обслуживать граждан. С этого дня консульские и иммиграционные дела возьмет на себя посольство в Москве.

Осенью прошлого года Финляндия ограничила въезд в страну россиян по шенгенской визе. Ограничения не коснулись только членов семей граждан Финляндии и ЕС, а также тех, кто едет в страну на краткосрочную работу (до 90 суток). Меры также не затронули персонал, работающий в сфере транспорта и логистики, лиц, совершающих деловые поездки, учащихся и следующих в страну на лечение. Также ограничения не коснулись тех, у кого в Финляндии есть квартиры и другая недвижимость и «лиц, нуждающихся в международной защите или следующих через границу по другим гуманитарным причинам».

В июле Хельсинки продлили ограничения на въезд для граждан России. Одновременно страна ужесточила ограничения на поездки для бизнесменов, владельцев недвижимости и студентов.

После того, как Финляндия выслала часть российских дипломатов в начале июня, Россия решила закрыть финское генеральное консульство в Санкт-Петербурге. В Хельсинки пошли на аналогичный шаг и объявили о закрытии российского консульства в Турку с 1 октября. До этого были закрыты финские дипломатические представительства в Петрозаводске и Мурманске. Москва объяснила это «конфронтационным курсом» Финляндии.