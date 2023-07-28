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Финляндия перестанет принимать заявления на визы в Петербурге с 1 августа

Визовый центр Финляндии в Петербурге с 1 августа перестанет принимать заявления на визы
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Высылки дипломатов
Также временно не будут приниматься заявления на визы в Москве — с 1 по 31 августа
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Визовый центр Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 августа 2023 года перестанет принимать заявления на получение виз и вида на жительство, сообщается на сайте МИД страны.

«В связи с нехваткой ресурсов заявления на получение визы и вида на жительство в Финляндию не могут быть приняты в посольстве в Москве или в любом офисе VFS в России в период с 1 августа по 31 августа 2023 года. Заявки, поданные до 1 августа 2023 года, будут обрабатываться в обычном режиме», — говорится в сообщении.

6 июля Россия объявила о закрытии генерального консульства Финляндии в Петербурге, оно перестанет работать с 1 октября 2023 года, напомнили в ведомстве. В связи с этим с 1 сентября 2023 года диппредставительство перестанет обслуживать граждан. С этого дня консульские и иммиграционные вопросы возьмет на себя посольство в Москве.

Осенью прошлого года Финляндия ввела ограничения на въезд в страну россиян по шенгенской визе, включая транзит. Ограничения не распространяются на членов семей граждан Финляндии и граждан ЕС, на тех, кто следует в страну по визе на краткосрочную работу (до 90 суток), на персонал в сфере транспорта и логистики, на деловые поездки, на учащихся, на тех, кто едет на лечение, на владельцев квартир или недвижимости, на «лиц, нуждающихся в международной защите или следующих через границу по другим гуманитарным причинам». В июле Хельсинки продлили ограничения на въезд для граждан России. Одновременно страна ужесточила ограничения на поездки для бизнесменов, владельцев недвижимости и студентов.

После высылки российских дипломатов из Финляндии и последовавшего за этим закрытия финского консульства в Петербурге Хельсинки решил закрыть консульство России в Турку с 1 октября. До этого были закрыты диппредставительства Финляндии в Петрозаводске и Мурманске. Москва объясняла это «конфронтационным курсом» Финляндии в отношении России.

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Елена Чернышова
Финляндия визы генконсульство Санкт-Петербург
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