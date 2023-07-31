Патрушев назвал США спонсорами терроризма из-за атак на Крымский мост

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Атаки на Крымский мост подтверждают, что США вместе с союзниками являются спонсорами терроризма, так как помогают Киеву. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии, передает ТАСС.

Он напомнил о статье журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, где тот писал со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что Украина при обеих атаках на Крымский мост использовала технологии США. По его словам, «роль администрации Байдена в обеих атаках была жизненно важной».

Это еще раз подтверждает, что США и их союзники «фактически являются спонсорами терроризма», так как оказывают Украине финансовую помощь и поставляют ей вооружения, считает Патрушев.

«Подобные действия Запада подчеркивают важность задач по обеспечению безопасности наших граждан, которые решаются в ходе специальной военной операции на Украине», — заявил он.

Первый взрыв на Крымском мосту произошел в октябре прошлого года. Тогда рухнули два автомобильных пролета, загорелись железнодорожные цистерны, которые в тот момент двигались по мосту. Погибли четыре человека. Москва назвала случившееся терактом, а ФСБ обвинила в его организации украинскую разведку.

Второй взрыв на мосту произошел в середине июля после атаки украинских водных беспилотников. Повреждения получил пролет автомобильной части моста, его было решено заменить. Также при взрыве погибли два человека. Москва вновь назвала взрыв терактом.

Украинские власти предупреждали, что считают Крымский мост важным объектом для логистики российской армии и потому будут дальше стараться вывести его из строя. В июле украинское Минобороны, а затем СБУ признали причастность Киева к взрыву на мосту в октябре 2022 года.