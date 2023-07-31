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Пушилин заявил о вытеснении ВСУ из Старомайорского

Пушилин: ВСУ были вытеснены из села Старомайорское и понесли значительные потери
Сюжет
Военная операция на Украине
О боях в районе Времевского выступа, где расположено село Старомайорское, российские власти сообщают с начала июня. Пушилин отметил, что при отступлении ВСУ понесли потери
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российские силы вытеснили вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Старомайорское, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, по всей линии боевого соприкосновения в ДНР продолжаются позиционные бои, у российских сил при этом «есть определенные успехи».

«Наши подразделения смогли выбить противника [из села Старомайорское], противник понес большие потери и в личном составе, и в технике», — сказал Пушилин.

Село Старомайорское находится в Волновахском районе ДНР на границе с Запорожской областью.

Оно располагается в районе так называемого Времевского выступа — небольшой территории под контролем российских войск на стыке Запорожской области и ДНР. Часть поселений в районе выступа расположены на возвышенности.

О боях в районе Времевского выступа российские власти сообщают с начала июня — когда ВСУ объявили о контрнаступлении по всей линии боевого соприкосновения. 28 июля врио главы региона Евгений Балицкий охарактеризовал обстановку в регионе как напряженную. Он заявил, что российские подразделения контролируют времевское направление, однако, по словам Балицкого, ВСУ пытаются удержаться в северо-западной части села Старомайорское, несмотря на значительные потери.

30 июня член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российская армия контратаковала украинские позиции на Времевском выступе и выбила ВСУ из села Старомайорское. По его словам, Старомайорское фактически перешло в серую зону. «Сейчас идут бои не столько за сам населенный пункт, сколько за контроль над его окраинами», — подчеркнул Рогов.

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О том, что российские военные сорвали попытки ВСУ закрепиться в Старомайорском, также сообщал начальник пресс-центра группировки «Восток» Минобороны России Олег Чехов. По его словам, в ходе боев противник несет потери. Несколько украинских военных взяты в плен.

Пушилин заявил о вытеснении ВСУ из Старомайорского
Пушилин заявил о вытеснении ВСУ из Старомайорского

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ДНР Денис Пушилин Запорожская область контрнаступление Военная операция на Украине
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Российские военные сорвали попытки ВСУ закрепиться в Старомайорском
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Балицкий заявил об отбитой попытке атаки ВСУ на времевском направлении
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