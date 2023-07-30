Рогов сообщил о контратаке российской армии на Времевском выступе

Рогов: ВС России контратаковали на Времевском выступе и выбили ВСУ из села Старомайорское

Времевский выступ — небольшая территория под контролем российских войск на возвышенности на стыке Запорожской области и ДНР. По словам Рогова, ВС России контратаковали на этом направлении и выбили ВСУ из села Старомайорское

Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС

Российская армия контратаковала украинские позиции на Времевском выступе и выбила ВСУ из села Старомайорское, сообщил член главного совета военно-гражданской обладминистрации Владимир Рогов, передает «РИА Новости».

«В районе Старомайорского наши ребята провели контратаку. Там идут тяжелые кровопролитные бои. Наши выбили противника с большинства позиций, который пытался закрепиться там и окопаться. Ничего у врага не получилось. Украинские боевики прячутся по посадкам рядом, по ним отрабатывает артиллерия», — сказал Рогов.

По его словам, Старомайорское фактически перешло в серую зону. «Сейчас идут бои не сколько за сам населенный пункт, сколько за контроль над его окраинами», — подчеркнул Рогов.

Времевский выступ — небольшая территория под контролем российских войск на возвышенности на стыке Запорожской области и ДНР. Часть поселений в районе выступа расположены на возвышенности. Село Старомайорское находится в Волновахском районе ДНР на границе с Запорожской областью.

О боях в районе Времевского выступа российские власти сообщают с начала июня — когда ВСУ объявили о контрнаступлении по всей линии боевого соприкосновения. 28 июля врио главы региона Евгений Балицкий охарактеризовал обстановку в регионе как напряженную. Он заявил, что российские подразделения контролируют времевское направление, однако, по словам Балицкого, ВСУ пытались удержаться в северо-западной части села Старомайорское, несмотря на значительные потери.

Накануне в Минобороны России сообщали, что на Времевском выступе, в районе села Старомайорское, активными действиями подразделений группировки войск «Восток» отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты войск Украины и уничтожена украинская ДРГ, а потери противника на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих.