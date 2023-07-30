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Военная операция на Украине ,  
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Блинкен исключил иерархию уровней угрозы от ядерного оружия и потепления

Блинкен: изменение климата представляет собой такой же вызов, как и ядерная война
Сюжет
Военная операция на Украине
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не стал сравнивать угрозу ядерной войны и изменение климата.

«Думаю, здесь не может быть иерархии. Есть некоторые вещи, которые находятся в центре внимания, в том числе потенциальный конфликт», — сказал он в интервью 60 Minutes Australia.

Однако, бесспорно, и глобальное потепление представляет собой «экзистенциальную проблему» для всех, отметил глава Госдепа. «Перед нами стоит множество вызовов, и мы должны отвечать на них одновременно», — добавил он.

Осенью прошлого года Блинкен заявлял, что у Соединенных Штатов есть план на случай применения Россией ядерного оружия, но в чем он заключается, госсекретарь не уточнил. Так он ответил на слова президента Владимира Путина о том, что Москва может использовать такое оружие в случае угрозы территориальной целостности страны. Условием для его применения самим Вашингтоном Блинкен называл «чрезвычайные обстоятельства» и «защиту жизненно важных интересов США, союзников и партнеров».

В июне Путин говорил об отсутствии необходимости в применении ядерного оружия. При этом он называл такой шаг «теоретически возможным» в случае угрозы территориальной целостности, независимости и суверенитету, существованию самого государства. Он также отмечал, что «сам факт рассуждения на эту тему уже понижает возможность снижения порога применения оружия».

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, 30 июля заявил, что если бы наступление украинских войск продвигалось успешно и они бы заняли часть российских территорий, то Москва была бы вынуждена применить ядерное оружие. Таким образом, российские военные, отражающие наступление, «предотвращают мировой конфликт», сказал он.

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Энтони Блинкен ядерное оружие изменение климата
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