США не увидели подготовки России к использованию ядерного оружия

США не видят приготовлений России к использованию ядерного оружия, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом. Его слова приводит аккаунт форума в Twitter.

«Мы, очевидно, очень внимательно следим за этим, но не видим конкретных приготовлений к применению ядерного оружия», — сказал он. Бернс отметил, что США не могут «относиться легкомысленно» к «бряцанию» ядерного оружия.

В июне президент России Владимир Путин назвал «теоретически возможным» применение ядерного оружия в том случае, если будет угроза ее территориальной целостности, независимости и суверенитету, существованию самого государства. Сейчас, по словам Путина, «нет такой необходимости». При этом он отметил, что «сам факт рассуждения на эту тему уже понижает возможность снижения порога применения оружия».



В МИД России говорили, что сценарии возможного применения ядерного оружия прописаны в российских доктринальных документах. «Они не применимы к реализации задач, поставленных в ходе специальной военной операции на Украине», — отмечали в ведомстве.