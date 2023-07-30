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Путин назвал число кораблей, которое получит ВМФ в 2023 году

Владимир Путин: в 2023 году ВМФ получит 30 кораблей разных классов
Фрегат &laquo;Адмирал Головко&raquo;
Фрегат «Адмирал Головко» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

В этом году Военно-морской флот (ВМФ) России пополнится 30 кораблями разных классов. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, выступая на Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, трансляцию вел РБК.

«Сегодня Россия уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики, последовательно наращивает мощь своего флота. Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов», — сказал глава государства.

Глава государства напомнил, что в мае на боевое дежурство заступил ракетный корвет «Меркурий»: его передали в состав Черноморского флота.

В конце мая российское Минобороны сообщило, что флот уже получил шесть предназначавшихся для него судов. Еще около 30 кораблей, катеров и судов обеспечения должны были передать ВМФ до конца года, говорилось в сообщении ведомства.

В частности, пополнить состав ВМФ в текущем году должны фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий», атомная подводная лодка «Белгород», атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» и атомная подлодка «Красноярск». Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планировала передать флоту не менее 11 кораблей.

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Владимир Путин ВМФ военные корабли
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Владимир Путин

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