Путин процитировал Столыпина и рассказал о гордости за российский флот

Глава государства, выступая на параде по случаю Дня ВМФ, отметил вековые традиции российского флота и героизм моряков, которые вызывают гордость у всего российского народа

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Президент России Владимир Путин по случаю Дня Военно-морского флота выступил в Санкт-Петербурге, отметив вековые традиции русских корабелов и героизм моряков, трансляцию вел РБК.

«Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем Военно-морского флота! На протяжении веков наш флот был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой», — сказал Путин.

По словам президента, российский флот и флотилии составляют «нерушимый оплот» обороноспособности России и надежно обеспечивают национальные интересы страны по всему миру. Он также отметил, что именно моряки, «презревшие риск и тяготы службы», передают из поколения в поколение самое главное — верность родине, и это вызывает гордость у всего российского народа.

«Более 100 лет назад Петр Столыпин назвал эту гордость доказательством того, что народ имеет силу, имеет возможность удержать море в своей власти», — добавил Путин.

В этом году в параде принимают участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка 3 тысяч военнослужащих. Строй кораблей возглавляет парусный линейный корабль 4-го ранга «Полтава», воссозданный по чертежам XVIII века. Помимо представителей российских властей и военных, на параде присутствуют лидеры стран Африки, которые приехали в Петербург для участия в саммите.

Корабли ВМФ принимают участие в спецоперации на Украине. Минобороны неоднократно сообщало о попытках ВСУ атаковать российские корабли, в том числе с помощью беспилотных катеров. В апреле прошлого года военное ведомство сообщило о пожаре на флагмане Черноморского флота крейсере «Москва» из-за детонации боеприпаса. Из-за повреждений и шторма на море корабль затонул при буксировке. В том же месяце губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил гибель командира большого десантного корабля Черноморского флота «Цезарь Куников» Александра Чирва. Позже власти сообщили о потере в ходе спецоперации десантного корабля «Саратов» и потерях в личном составе экипажей кораблей «Новочеркасск» и «Цезарь Куников».

Петр Столыпин занимал должность главы совета министров Российской империи с 1906 по 1911 год. Он провел целый ряд законопроектов, которые вошли в историю как «столыпинская аграрная реформа», главным содержанием которой было введение частной крестьянской земельной собственности. Кроме того, именно Столыпин воплотил в жизнь активную переселенческую политику, направленную в том числе на освоение Сибири и Дальнего Востока.



Среди других мероприятий Столыпина на посту премьер-министра — проведение реформы судебной системы, решение большого блока социальных вопросов, борьба с терроризмом и укрепление обороноспособности страны. После поражение в Цусимском сражении именно Столыпин настаивал на необходимости скорейшего восстановления и развития российского военно-морского флота. При его правлении были заложены первые российские линкоры.

Также при премьерстве Столыпина Российская империй вышла на первое место в мире по темпам экономического роста, на пятое место — по объему экономики. Главы совета министров умер после покушения в сентябре 1911 года.