Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 99,96 (-0,26) Инвестиции, 28 июл, 18:28 Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 90,98 (+0,96) Инвестиции, 28 июл, 18:28
Путин назвал число кораблей, которое получит ВМФ в 2023 году Политика, 12:05
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 12:00
Без «глухого телефона»: как принимать решения согласованно — Quartz Pro, 11:59
Путин процитировал Столыпина и рассказал о гордости за российский флот Политика, 11:43
Путину доложили об атаке дронов на Москву и Московскую область Политика, 11:33
Акции обогнали валюту: какие средства вложений стали выбирать россияне Финансы, 11:20
Игра на понижение: что города делают для адаптации к жаре РБК и ДПиООС, 11:14
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Выручка «Яндекса» выросла в полтора раза. Что будет с его акциями Pro, 11:07
Трамп объяснил, почему нужно ладить с Путиным Политика, 11:06
Как прошел главный военно-морской парад в Петербурге ко Дню ВМФ. Видео Политика, 10:50
Минобороны заявило об ударе по центру ремонта дронов на Украине Политика, 10:49
Самолет с неисправным шасси успешно сел в аэропорту Шереметьево Общество, 10:41
Минобороны сообщило об отражении 11 атак ВСУ на четырех направлениях Политика, 10:37
Число жертв урагана в Марий Эл выросло до восьми Общество, 10:35
Политика ,  
0 

Путин процитировал Столыпина и рассказал о гордости за российский флот

Путин на параде ВМФ: российский флот был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества
Глава государства, выступая на параде по случаю Дня ВМФ, отметил вековые традиции российского флота и героизм моряков, которые вызывают гордость у всего российского народа

Путин процитировал Столыпина и рассказал о гордости за российский флот
Video

Президент России Владимир Путин по случаю Дня Военно-морского флота выступил в Санкт-Петербурге, отметив вековые традиции русских корабелов и героизм моряков, трансляцию вел РБК.

«Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем Военно-морского флота! На протяжении веков наш флот был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой», — сказал Путин.

По словам президента, российский флот и флотилии составляют «нерушимый оплот» обороноспособности России и надежно обеспечивают национальные интересы страны по всему миру. Он также отметил, что именно моряки, «презревшие риск и тяготы службы», передают из поколения в поколение самое главное — верность родине, и это вызывает гордость у всего российского народа.

«Более 100 лет назад Петр Столыпин назвал эту гордость доказательством того, что народ имеет силу, имеет возможность удержать море в своей власти», — добавил Путин.

В этом году в параде принимают участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка 3 тысяч военнослужащих. Строй кораблей возглавляет парусный линейный корабль 4-го ранга «Полтава», воссозданный по чертежам XVIII века. Помимо представителей российских властей и военных, на параде присутствуют лидеры стран Африки, которые приехали в Петербург для участия в саммите.

Читайте на РБК Pro
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
«Самое глупое решение Маска»: за что эксперты ругают ребрендинг Twitter
«Девятипалая экономика». Как якудза помогли триумфу японского бизнеса
Почему банки усложняют прием наличной валюты от россиян

Корабли ВМФ принимают участие в спецоперации на Украине. Минобороны неоднократно сообщало о попытках ВСУ атаковать российские корабли, в том числе с помощью беспилотных катеров. В апреле прошлого года военное ведомство сообщило о пожаре на флагмане Черноморского флота крейсере «Москва» из-за детонации боеприпаса. Из-за повреждений и шторма на море корабль затонул при буксировке. В том же месяце губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил гибель командира большого десантного корабля Черноморского флота «Цезарь Куников» Александра Чирва. Позже власти сообщили о потере в ходе спецоперации десантного корабля «Саратов» и потерях в личном составе экипажей кораблей «Новочеркасск» и «Цезарь Куников».

Петр Столыпин занимал должность главы совета министров Российской империи с 1906 по 1911 год. Он провел целый ряд законопроектов, которые вошли в историю как «столыпинская аграрная реформа», главным содержанием которой было введение частной крестьянской земельной собственности. Кроме того, именно Столыпин воплотил в жизнь активную переселенческую политику, направленную в том числе на освоение Сибири и Дальнего Востока.

Среди других мероприятий Столыпина на посту премьер-министра — проведение реформы судебной системы, решение большого блока социальных вопросов, борьба с терроризмом и укрепление обороноспособности страны. После поражение в Цусимском сражении именно Столыпин настаивал на необходимости скорейшего восстановления и развития российского военно-морского флота. При его правлении были заложены первые российские линкоры.

Также при премьерстве Столыпина Российская империй вышла на первое место в мире по темпам экономического роста, на пятое место — по объему экономики. Главы совета министров умер после покушения в сентябре 1911 года.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин парад День ВМФ Санкт-Петербург
Материалы по теме
Путину доложили об атаке дронов на Москву и Московскую область
Политика
Как прошел главный военно-морской парад в Петербурге ко Дню ВМФ. Видео
Политика
Все новые малые ракетные корабли ВМФ пообещали вооружать беспилотниками
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter