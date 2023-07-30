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Как в России отпраздновали День ВМФ. Фоторепортаж

В России отметили День ВМФ

В России прошли праздничные мероприятия по случаю дня Военно-морского флота. В главном параде в Петербурге приняли участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также около 3 тыс. военнослужащих. С речью на параде выступил президент Владимир Путин.

Как проходило празднование Дня ВМФ в России – в фоторепортаже РБК. 
Малые ракетные корабли &laquo;Углич&raquo; и &laquo;Советск&raquo; (справа) на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Петербурге
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Малые ракетные корабли «Углич» и «Советск» (справа) на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Петербурге

Построение экипажа дизель-электрической подводной лодки &laquo;Санкт-Петербург&raquo; перед началом главного парада в честь Дня ВМФ
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Построение экипажа дизель-электрической подводной лодки «Санкт-Петербург» перед началом главного парада в честь Дня ВМФ

Президент Владимир Путин на Сенатской площади во время&nbsp;парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Президент Владимир Путин на Сенатской площади во время парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

&laquo;Начиная со времён Петра Первого наш Военно-Морской Флот преданно, беззаветно служит своей стране. В его летописи&nbsp;&mdash; триумфальные победы в морских баталиях, кругосветные походы и великие географические открытия, выдающиеся достижения в науке и технологиях&raquo;,&nbsp;&mdash; заявил президент в поздравительной речи в Петербурге
Фото: Антон Ваганов / Reuters

«Начиная со времён Петра Первого наш Военно-Морской Флот преданно, беззаветно служит своей стране. В его летописи — триумфальные победы в морских баталиях, кругосветные походы и великие географические открытия, выдающиеся достижения в науке и технологиях», — заявил президент в поздравительной речи в Петербурге

Корвет &laquo;Стойкий&raquo; во время парада в честь Дня ВМФ России в Петербурге
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Корвет «Стойкий» во время парада в честь Дня ВМФ России в Петербурге

Люди в Санкт-Петербурге фотографируются на фоне проплывающего по Неве ракетного корабля &laquo;Советск&raquo;
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Люди в Санкт-Петербурге фотографируются на фоне проплывающего по Неве ракетного корабля «Советск»

Малый ракетный корабль &laquo;Углич&raquo; на параде в честь дня ВМФ в Петербурге
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Малый ракетный корабль «Углич» на параде в честь дня ВМФ в Петербурге

Малый противолодочный корабль &laquo;Зеленодольск&raquo; в&nbsp;Кронштадте
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Малый противолодочный корабль «Зеленодольск» в Кронштадте

Зрители на параде в Кронштадте
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Зрители на параде в Кронштадте

Корабли на параде, посвященном Дню ВМФ, в акватории Финского залива в Кронштадте
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Корабли на параде, посвященном Дню ВМФ, в акватории Финского залива в Кронштадте

Ракетные корабли в Амурском заливе во время парада ко дню МВФ во Владивостоке
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Ракетные корабли в Амурском заливе во время парада ко дню МВФ во Владивостоке

Салют во время парада во Владивостоке
Фото: Татьяна Меель / Reuters

Салют во время парада во Владивостоке

Военнослужащий во время показательных выступлений в рамках парада в честь Дня ВМФ во Владивостоке
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Военнослужащий во время показательных выступлений в рамках парада в честь Дня ВМФ во Владивостоке

Моряки на параде в честь Дня ВМФ в Новороссийске
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Моряки на параде в честь Дня ВМФ в Новороссийске

Женщины-военнослужащие ВМФ на параде в Новороссийске
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Женщины-военнослужащие ВМФ на параде в Новороссийске

Спуск венков в порту Азова в память о павших моряках
Фото: Никита Юдин / ТАСС

Спуск венков в порту Азова в память о павших моряках

Участники праздничных мероприятий в порту Севастополя
Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Участники праздничных мероприятий в порту Севастополя

Участники празднования Дня ВМФ в Новороссийске
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Участники празднования Дня ВМФ в Новороссийске

Ветераны ВМФ у памятника затопленным кораблям в Севастополе
Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Ветераны ВМФ у памятника затопленным кораблям в Севастополе

Корабли, участвующие в параде ко дню ВМФ в Балтийске (Калининградская область)
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Корабли, участвующие в параде ко дню ВМФ в Балтийске (Калининградская область)

Танцевальный номер во время празднования Дня ВМФ в Каспийске (Дагестан)
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Танцевальный номер во время празднования Дня ВМФ в Каспийске (Дагестан)

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