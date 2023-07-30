Как в России отпраздновали День ВМФ. Фоторепортаж
В России прошли праздничные мероприятия по случаю дня Военно-морского флота. В главном параде в Петербурге приняли участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также около 3 тыс. военнослужащих. С речью на параде выступил президент Владимир Путин.
Как проходило празднование Дня ВМФ в России – в фоторепортаже РБК.
Малые ракетные корабли «Углич» и «Советск» (справа) на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Петербурге
Построение экипажа дизель-электрической подводной лодки «Санкт-Петербург» перед началом главного парада в честь Дня ВМФ
Президент Владимир Путин на Сенатской площади во время парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
«Начиная со времён Петра Первого наш Военно-Морской Флот преданно, беззаветно служит своей стране. В его летописи — триумфальные победы в морских баталиях, кругосветные походы и великие географические открытия, выдающиеся достижения в науке и технологиях», — заявил президент в поздравительной речи в Петербурге
Корвет «Стойкий» во время парада в честь Дня ВМФ России в Петербурге
Люди в Санкт-Петербурге фотографируются на фоне проплывающего по Неве ракетного корабля «Советск»
Малый ракетный корабль «Углич» на параде в честь дня ВМФ в Петербурге
Малый противолодочный корабль «Зеленодольск» в Кронштадте
Зрители на параде в Кронштадте
Корабли на параде, посвященном Дню ВМФ, в акватории Финского залива в Кронштадте
Ракетные корабли в Амурском заливе во время парада ко дню МВФ во Владивостоке
Салют во время парада во Владивостоке
Военнослужащий во время показательных выступлений в рамках парада в честь Дня ВМФ во Владивостоке
Моряки на параде в честь Дня ВМФ в Новороссийске
Женщины-военнослужащие ВМФ на параде в Новороссийске
Спуск венков в порту Азова в память о павших моряках
Участники праздничных мероприятий в порту Севастополя
Участники празднования Дня ВМФ в Новороссийске
Ветераны ВМФ у памятника затопленным кораблям в Севастополе
Корабли, участвующие в параде ко дню ВМФ в Балтийске (Калининградская область)
Танцевальный номер во время празднования Дня ВМФ в Каспийске (Дагестан)