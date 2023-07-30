Как в России отпраздновали День ВМФ. Фоторепортаж

В России прошли праздничные мероприятия по случаю дня Военно-морского флота. В главном параде в Петербурге приняли участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также около 3 тыс. военнослужащих. С речью на параде выступил президент Владимир Путин.

Как проходило празднование Дня ВМФ в России – в фоторепортаже РБК.