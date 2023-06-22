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Главком ВМФ назвал срок принятия на вооружение подлодки «Белгород»

Евменов: подлодку-носитель ядерных торпед «Белгород» примут на вооружение в 2023 году

Атомную подводную лодку «Белгород», которая является носителем подводных ядерных беспилотных аппаратов «Посейдон», примут на вооружение Военно-морского флота в 2023 году, сообщил «РИА Новости» главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на Международном военно-морском салоне в Кронштадте.

«Как президент и сказал, в этом году примем», — сказал Евменов.

В январе этого года источник ТАСС, близкий к Минобороны, сообщил, что для «Белгорода» изготовили первый боекомплект ядерных суперторпед «Посейдон».

В апреле 2019 года атомную подлодку «Белгород» спустили на воду на судостроительном комплексе «Севмаш» в Северодвинске. Президент Владимир Путин наблюдал за спуском подлодки на воду по телемосту.

Подлодка «Белгород» будет одним из носителей беспилотников «Посейдон». Носителем этих аппаратов также может стать и подлодка «Хабаровск», писали «Известия». Как рассказывали в Минобороны, «Посейдон» будет применяться против авианосцев и кораблей противника «на любых направлениях океанского театра военных действий», а также против объектов береговой инфраструктуры, которые будут поражаться на межконтинентальной дальности. Испытания ядерной энергоустановки для «Посейдона» прошли в декабре 2017 года.

На Западе уже выражали опасения из-за «Посейдонов», которые еще называют «оружием апокалипсиса». В октябре прошлого года итальянская газета La Repubblica писала, что разведка НАТО разослала наиболее важным союзникам отчет о перемещениях «Белгорода» и возможном испытании суперторпеды. Газета указывала, что эффект от ее пуска можно сравнить с запуском межконтинентальной баллистической ракеты, он может вызывать «радиоактивное цунами».

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атомная подлодка подводный беспилотник торпеда ВМФ
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