«Адмирал Головко» и корвет «Резкий» пополнят Военно-морской флот России

Фрегат «Адмирал Головко» (Фото: Виктор Чумаков / РИА Новости)

Фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий» вскоре пополнят состав Военно-морского флота России. Об этом «РИА Новости» сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«В ближайшее время военно-морской флаг будет поднят на третьем по счету фрегате проекта 22350 «Адмирал Головко», построенном на «Северной верфи», и корвете «Резкий», построенном на Амурском судостроительном заводе», — рассказал Рахманов. Он добавил, что в 2023 году ОСК планирует передать российскому флоту не менее 11 кораблей: три атомные и две дизельные подлодки, а также корабли дальней и ближней морских зон.

Фрегат «Адмирал Головко» — третий корабль проекта 22350, построенный на заводе «Северная верфь». Он назван в честь Арсения Головко, который командовал Северным флотом в 1940–1946 годах. Корвет «Резкий» — многоцелевое судно с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны, четвертый корабль проекта 20380. Предназначен для патрулирования и ведения борьбы с надводными и подводными судами.

Помимо этого, Рахманов заявил, что в этом году производственное объединение «Севмаш» планирует передать флоту новые атомные подлодки проектов «Борей-А» («Император Александр III») и «Ясень-М» («Красноярск»).

21 июня главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что в состав ВМФ в этом году должны войти 44 боевых корабля и судна обеспечения. Он уточнил, что все новые российские фрегаты и корветы будут вооружены гиперзвуковыми ракетами «Циркон», при этом во флоте не откажутся и от ракет «Оникс» и «Калибр».