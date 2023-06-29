«Адмирал Головко» и корвет «Резкий» пополнят Военно-морской флот России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 93,86 (+0,73) Инвестиции, 28 июн, 16:22 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,62 (+0,57) Инвестиции, 28 июн, 16:22
Роспотребнадзор выявил норовирус в лагере с 86 пострадавшими детьми Общество, 10:22
Российская теннисистка снялась с Уимблдона из-за травмы Спорт, 10:19
Экс-тренер «Барселоны» и сборной Аргентины Мартино возглавил клуб Месси Спорт, 10:12
«300% прибыли. Уже завтра»: по каким маркерам определить инвестмошенника Pro, 10:12
Вице-премьера Карачаево-Черкесии задержали за хищение ₽100 млн у медиков Политика, 10:09
«Москвич» возглавит немец из КамАЗа Бизнес, 10:06
Чехия назвала Китай и Россию главными угрозами безопасности страны Политика, 09:57
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Кто и почему стал бенефициаром трансформации рынка ИТ РБК и Softline, 09:55
Провайдер платежей Binance в евро прекратит поддержку биржи в сентябре Крипто, 09:47
Производитель Stinger вернул сотрудников с пенсии ради поставок Украине Политика, 09:47
Что мешает развитию карьеры и как с этим справиться Pro, 09:41
Нетаньяху объяснил отказ передать вооружения Украине Политика, 09:37
Ракова привела статистику использования нейросетей для анализа маммограмм Город, 09:30
«Адмирал Головко» и корвет «Резкий» пополнят Военно-морской флот России Политика, 09:20
Политика ,  
0 

«Адмирал Головко» и корвет «Резкий» пополнят Военно-морской флот России

Рахманов: ВМФ в ближайшее время пополнят фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий»
Фрегат &laquo;Адмирал Головко&raquo;
Фрегат «Адмирал Головко» (Фото: Виктор Чумаков / РИА Новости)

Фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Резкий» вскоре пополнят состав Военно-морского флота России. Об этом «РИА Новости» сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«В ближайшее время военно-морской флаг будет поднят на третьем по счету фрегате проекта 22350 «Адмирал Головко», построенном на «Северной верфи», и корвете «Резкий», построенном на Амурском судостроительном заводе», — рассказал Рахманов. Он добавил, что в 2023 году ОСК планирует передать российскому флоту не менее 11 кораблей: три атомные и две дизельные подлодки, а также корабли дальней и ближней морских зон.

Фрегат «Адмирал Головко» — третий корабль проекта 22350, построенный на заводе «Северная верфь». Он назван в честь Арсения Головко, который командовал Северным флотом в 1940–1946 годах. Корвет «Резкий» — многоцелевое судно с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны, четвертый корабль проекта 20380. Предназначен для патрулирования и ведения борьбы с надводными и подводными судами.

Помимо этого, Рахманов заявил, что в этом году производственное объединение «Севмаш» планирует передать флоту новые атомные подлодки проектов «Борей-А» («Император Александр III») и «Ясень-М» («Красноярск»).

21 июня главком ВМФ России адмирал Николай Евменов сообщил, что в состав ВМФ в этом году должны войти 44 боевых корабля и судна обеспечения. Он уточнил, что все новые российские фрегаты и корветы будут вооружены гиперзвуковыми ракетами «Циркон», при этом во флоте не откажутся и от ракет «Оникс» и «Калибр».

Теги
фрегат Объединенная судостроительная корпорация Алексей Рахманов ВМФ
Материалы по теме
ВМФ сообщил о планах вооружить «Цирконами» все новые фрегаты и корветы
Политика
Глава ОСК назвал срок передачи ВМФ двух атомных подводных лодок
Политика
«Известия» узнали о плане поставки ВМФ судов из российских комплектующих
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter