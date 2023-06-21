Глава ОСК назвал срок передачи ВМФ двух атомных подводных лодок
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Борей-А» «Император Александр III» и атомная подлодка проекта 885М «Красноярск», строящиеся на предприятии «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) войдут в состав Военно-морского флота (ВМФ) до конца 2023 года, сообщил ТАСС генеральный директор корпорации Алексей Рахманов.
«Севмаш» должен до конца года передать флоту по одной атомной подводной лодке проектов «Борей-А» («Император Александр III») и «Ясень-М» («Красноярск»), а Адмиралтейские верфи — три дизель-электрические подводные лодки проектов «Лада» и «Варшавянка», ответил Рахманов на соответствующий вопрос.
«Император Александр III» — седьмой по счету атомоход проекта 955 и четвертое судно усовершенствованного проекта 955А. Он был заложен 18 декабря 2015 года.
Подлодки проектов «Борей» и «Борей-А» разработало Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин». Они могут нести на борту по 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». Также подложки оснащены торпедными аппаратами калибра 533 мм.
Атомная подводная лодка «Красноярск» — вторая серийная субмарина, третий корабль проекта 885М (шифр «Ясень-М»). Она была заложена в 2014 году и спущена на воду 30 июля 2021 года. Ожидалось, что ее передадут ВМФ в конце 2022 года, но в марте «Красноярск» вернули на завод для устранения выявленных в ходе испытаний замечаний, писал ТАСС со ссылкой на источник.
885М разрабатывает Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит».
«Ясень» — класс субмарин четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Они оснащены крылатыми ракетами «Калибр» и способны поражать цели как на земле, так и на воде и под водой. Атомные подводные лодки, построенные по проекту 885М «Ясень-М», служат носителями крылатых ракет «Оникс» и/или «Калибр».