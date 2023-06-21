Глава ОСК назвал срок передачи ВМФ двух атомных подводных лодок

Атомный крейсер «Император Александр III» и АПЛ «Красноярск» передадут ВМФ до конца года

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Борей-А» «Император Александр III» и атомная подлодка проекта 885М «Красноярск», строящиеся на предприятии «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) войдут в состав Военно-морского флота (ВМФ) до конца 2023 года, сообщил ТАСС генеральный директор корпорации Алексей Рахманов.

«Севмаш» должен до конца года передать флоту по одной атомной подводной лодке проектов «Борей-А» («Император Александр III») и «Ясень-М» («Красноярск»), а Адмиралтейские верфи — три дизель-электрические подводные лодки проектов «Лада» и «Варшавянка», ответил Рахманов на соответствующий вопрос.