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Трамп назвал предвзятой и коррумпированной политическую систему США

Трамп: нынешняя политическая система США является предвзятой и коррумированной

Политическая система США останется предвзятой и коррумпированной, если на выборах 2024 года не победит Дональд Трамп. Об этом политик заявил на встрече со своими избирателями в Пенсильвании.

«Это предвзятая система. И если эта коррумпированная система правосудия в отношении наших людей возобладает, то они полностью захватят страну, навсегда разрушат ваш образ жизни», — заявил Трамп.

По словам Трампа, единственный способ «спасти страну» — это его переизбрание на выборах в следующем году. «Они хотят забрать мою свободу, потому что я никогда не позволю забрать вашу свободу», — добавил политик.

В июне Трампа обвинили в нарушении правил обращения с секретными документами. После ухода с поста он вывез материалы для служебного пользования из Белого дома и хранил их в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде. В бумагах, в частности, были данные об оборонных возможностях и ядерных программах США. Трамп заявил, что не считает себя виновным. После слушаний 13 июня суд наложил на него запрет определенных действий.

В апреле против Трампа было выдвинуто обвинение по 34 эпизодам, касающимся фальсификации отчетности. Одно из дел связано с оформленным как оплата юридических услуг вознаграждением за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффордс) об интимных связях с Трампом. Он отрицает вину в подкупе. Также политика признали виновным в домогательствах к журналистке Джин Кэрролл в 1996 году. Женщина также утверждала, что подверглась со стороны Трампа сексуальному насилию, но не смогла это доказать, и бывший президент подал против нее иск о клевете.

Теги
Персоны
Дональд Трамп США коррупция политическая система
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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