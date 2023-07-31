Эксперты рассказали, чем могли облучать самолеты России в Сирии

Российские военные в Сирии уже несколько раз сообщали, что самолеты ВКС России облучались системами наведения со стороны коалиции, возглавляемой США. Это могут быть лазерные дальномеры, рассказали опрошенные РБК эксперты

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Российские самолеты в Сирии могли облучать с помощью лазерных дальномеров или других систем наведения. Об этом РБК рассказали эксперты, комментируя участившиеся сообщения о том, что самолеты возглавляемой США коалиции облучали самолеты ВКС России.

В частности, об этом центр по примирению враждующих сторон сообщал 20 июля. Тогда истребители F-16 создали «опасную ситуацию» в небе над Сирией, сообщали российские военные. «При этом зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении самолета ВКС России, совершавшего плановый полет вдоль южной границы Сирийской Арабской Республики», — говорилось в сообщении центра. Ситуация повторилась через неделю — 26 июля центр сообщил об инциденте между беспилотником MQ-9 и парой самолетов Су-35 и Су-34 ВКС России. «Российскими пилотами вновь зафиксировано облучение системами наведения вооружения, которое привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны и отстрелу ложных тепловых целей», — сообщали российские военные.

Возможно, облучение было проведено с помощью «лазерного дальномера, установленного в оптико-электронных системах, например американских беспилотников Reaper», рассказал РБК военный эксперт, старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. По его словам, такие системы есть на вооружении у всех беспилотников, особенно ударных. В частности, это «лазерные дальномеры для измерения расстояния до цели и лазерный целеуказатель — он наводит радиоуправляемое оружие по лазерному лучу».

Спектр оборудования, которым может быть облучен самолет, «довольно широкий», рассказал РБК заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. Такая аппаратура есть у военно-воздушных сил и военно-космических, где с помощью облучения ищут цель, а затем по этому лучу идет уже ракета, добавил он.

Системы самолета такое облучение воспринимают как сигнал о необходимости подготовиться к защите, сообщили РБК эксперты. «На это могут среагировать системы защиты. Они «чувствуют» облучение, при этом действительно могут сработать бортовые комплексы обороны», — рассказал РБК Юрий Лямин. Аппаратура фиксирует облучение самолета и «тут же принимает меры для защиты от нападения со стороны, допустим, обстрела ракетами. Самолет сам начинает защищаться и отстреливать защиту, которая должна увести эту ракету в сторону», — сказал Андрей Кошкин. «Фиксирование облучения — этот как раз и есть тот факт, который свидетельствует о том, что самолет захватили в качестве цели для уничтожения. В широком плане облучение же разное может быть, я думаю, речь идет о той конструкции, которую мы с вами рассмотрели», — добавил он.

Россия и США за последние месяцы неоднократно обвиняли друг друга в нарушениях правил полетов над Сирией. Так, в начале июля заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов говорил о том, что с начала года в регионе выявили более 1,5 тыс. случаев нарушения воздушного пространства в Сирии со стороны самолетов возглавляемой США коалиции. США, в свою очередь, обвиняли Россию в небезопасных маневрах самолетов. Российские военные также говорили о таких маневрах но уже со стороны США.