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США обвинили российские ВКС в повреждении беспилотника MQ-9 в Сирии

Генерал США Гринкевич: российский истребитель повредил американский дрон MQ-9 в Сирии
В США заявили, что 23 июля российский истребитель сблизился с американским MQ-9 и выпустил тепловые ловушки, чем повредил его винт. Минобороны России накануне сообщало, что именно MQ-9 допустил опасное сближение с самолетами ВКС
Беспилотник MQ-9
Беспилотник MQ-9 (Фото: Isaac Brekken / Getty Images)

Российский истребитель 23 июля, пролетая в опасной близости от американского дрона-разведчика MQ-9 Reaper в небе над Сирией, выпустил в его сторону несколько тепловых ловушек, чем серьезно повредил его винт. Об этом заявил главнокомандующий ВВС США в регионе Алексус Гринкевич, его комментарий размещен в Twitter командования союзников в Центральной Европе (AFCENT).

«Российский истребитель пролетел в опасной близости от американского беспилотника MQ-9, выполнявшего миссию по разгрому ИГ (признана в России террористической организацией и запрещена). Истребитель преследовал MQ-9 и запускал ложные тепловые цели прямо над дроном — их разделяло всего несколько метров. Одна из ловушек попала в MQ-9, серьезно повредив его винт», — сообщил генерал, добавив, что MQ-9 смог благополучно вернуться к месту базирования.

Гринкевич обвинил российские ВКС в «вопиющем пренебрежении безопасностью полетов», которое отвлекает США от миссии по обеспечению окончательного разгрома ИГ. «Мы призываем российские силы в Сирии немедленно положить конец этому безрассудному, неспровоцированному и непрофессиональному поведению», — подчеркнул командующий.

РБК направил запрос в Министерство обороны России.

Российское Минобороны накануне сообщило, что беспилотник MQ-9 международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, «опасно сблизился» с самолетами ВКС России в районе города Эль-Баб на севере Сирии. «Российскими пилотами фиксировалось воздействие системами наведения, которое привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны», — отметил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

Всего за сутки, по данным Гуринова, со стороны международной коалиции были зафиксированы десять случаев нарушения Протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.

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В начале июля США также обвинили российских летчиков в перехвате американских беспилотников MQ-9 Reaper на северо-востоке Сирии. Центральное командование Вооруженных сил (CENTCOM) Соединенных Штатов заявило, что три российских истребителя перехватили три MQ-9 Reaper, которые участвовали в операции против ИГ. Они выпустили перед дронами несколько парашютных ракет, а один из пилотов приблизил истребитель к MQ-9 Reaper и включил форсаж, что мешало операторам управлять беспилотниками.

На следующий день российская сторона заявила, что коалиция во главе с США нарушила границы района, закрытого для полетов из-за российско-сирийских учений. По данным Москвы, в июне было зафиксировано 315 случаев нарушений со стороны беспилотников коалиции.

В октябре 2019 года на тот момент президент США Дональд Трамп объявил о решении сократить американский контингент в северной Сирии. При этом американский лидер отмечал, что часть военных останется в районе расположения сирийских нефтяных объектов, чтобы не позволить боевикам ИГ вернуть над ними контроль.

Российские и сирийские власти неоднократно требовали от Вашингтона вывести войска из Сирии.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
дрон Сирия ВВС России сигнальная ракета обстрел беспилотники
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