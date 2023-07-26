Россия обвинила дрон США в опасном сближении с самолетами ВКС в Сирии

ЦПВС: американский MQ-9 второй раз за неделю опасно сблизился с самолетами ВКС в Сирии

С начала июля ЦПВС уже несколько раз сообщал об опасных сближениях дронов и истребителей коалиции в Сирии с российскими ВКС. В этот раз ведомство сообщило об «облучении системами наведения» российских Су-35 и Су-34

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Беспилотник MQ-9 Reaper международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, «опасно сблизился» с самолетами Воздушно-космических сил России (ВКС) в районе города Эль-Баб на севере Сирии, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.



«В 07:34 26 июля на высоте 6200 метров в районе Эль-Баб в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с парой самолетов Су-35 и Су-34 ВКС России. Российскими пилотами вновь зафиксировано облучение системами наведения вооружения, которое привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны и отстрелу ложных тепловых целей», — сказал Гуринов.

Это уже второй подобный инцидент за два дня: 24 июля Гуринов также сообщал об «опасном сближении» американского MQ-9 с российскими самолетами в районе города Эль-Баб. Спустя сутки главнокомандующий ВВС США в регионе Алексус Гринкевич обвинил Россию в повреждении одного из MQ-9. По его словам, российский истребитель сблизился с дроном и выпустил ложные тепловые цели в нескольких метрах от него, чем повредил винт БПЛА.

Обвинения со стороны США в намеренном повреждении беспилотника в ЦПВС отвергли. Гуринов назвал обвинения необоснованными, отметив, что полет MQ-9 в данном районе носил «исключительно провокационный характер», так как не был деконфликтован. «С учетом четырехкратной разницы в скорости полета БПЛА MQ-9 и российского Су-34 визуальный контакт был кратковременным и не позволял избежать опасного сближения. Тем не менее российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно приняли необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотным летательным аппаратом коалиции, — заявил контр-адмирал.

Он напомнил, что ВКС России выполняют плановые полеты в воздушном пространстве Сирии в пределах зоны, заявленной в Меморандуме 2016 года о предотвращении воздушных инцидентов в Сирии между Россией и США. Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф за последние сутки было зафиксировано 14 нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16, одной парой истребителей «Рафаль» и двумя парами истребителей «Тайфун» коалиции.

В начале июля США также обвинили российских летчиков в перехвате американских беспилотников MQ-9 Reaper на северо-востоке Сирии. Центральное командование Вооруженных сил (CENTCOM) Соединенных Штатов заявило, что три российских истребителя перехватили три MQ-9 Reaper, которые участвовали в операции против ИГ. Они выпустили перед дронами несколько парашютных ракет, а один из пилотов приблизил истребитель к MQ-9 Reaper и включил форсаж, что мешало операторам управлять беспилотниками.



На следующий день российская сторона заявила, что коалиция во главе с США нарушила границы района, закрытого для полетов из-за российско-сирийских учений. По данным Москвы, в июне было зафиксировано 315 случаев нарушений со стороны беспилотников коалиции.

20 июля в ЦПВС сообщили, что истребители F-16 международной коалиции в Сирии создали опасную ситуацию в небе во время полета самолета ВКС России. «Зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении самолета ВКС России, совершавшего плановый полет вдоль южной границы Сирийской Арабской Республики», — сообщили в ЦПВС.