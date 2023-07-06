США обвинили российских летчиков в «небезопасных маневрах» в Сирии

Военные США заявили, что три российских истребителя помешали дронам, которые проводили операцию против боевиков в Сирии. Российская сторона ранее заявила о нарушениях со стороны американских беспилотников

Центральное командование Вооруженных сил (CENTCOM) США заявило, что утром в среду, 5 июля, три российских истребителя перехватили американские беспилотники MQ-9 Reaper на северо-востоке Сирии, передает CNN.

По данным военных, три дрона участвовали в операции против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России), когда к ним на перехват отправились российские самолеты. Они выпустили перед беспилотниками несколько парашютных ракет, а один из пилотов приблизил истребитель к MQ-9 Reaper и включил форсаж. Из-за этого операторам было сложно «безопасно управлять» дронами.

Генерал-лейтенант ВВС Алекс Гринкевич назвал маневры российских пилотов «небезопасными и непрофессиональными».

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов в этот день заявил, что Россия зафиксировала за сутки 12 нарушений со стороны американских дронов, из них пять — в районе, закрытом для воздушных полетов из-за совместных учений Москвы и Дамаска. Они начались 5 июля и продлятся шесть суток.

Предыдущий инцидент с участием MQ-9 Reaper и российскими летчиками произошел в середине марта. Дрон упал в Черное море после сближения с истребителями Су-27. США заявляли, что один из самолетов задел винт беспилотника, который находился в международном пространстве. Российская сторона утверждала, что БПЛА вошел в зону «временного режима использования воздушного пространства», установленного из-за военных действий на Украине. В Минобороны сообщали, что Су-27 не применяли оружие и не вступали в контакт с беспилотником. MQ-9 совершил резкий маневр, «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью».